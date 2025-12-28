Murari Movie Re Release: మురారి.. సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు-కృష్ణ వంశీ కాంబోలో ఇండస్ట్రీ హిట్ అందుకున్న క్లాసికల్ మూవీ. 2001లో విడుదలై బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచిన ఈ సినిమాను ఎప్పుడు టీవీల్లో వేసినా.. ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకులు అస్సలు మిస్ అవ్వకుండా చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు రీరిలీజ్ల ట్రెండ్ నడుస్తుండడంతో మరోసారి ఈ క్లాసికల్ హిట్ మూవీని థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నారు.
ఈ నెల 31న మురారి సినిమాను 4K ఫార్మాట్లో రీ రిలీజ్ కానుంది. నైజాంలో దిల్ రాజుకు చెందిన ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ విడుదల చేస్తోంది. ఆంధ్రలో ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేయగా.. మహేశ్ బాబు ఫ్యాన్స్తోపాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. టికెట్ ధరలు కూడా తక్కువగానే నిర్ణయించారు.
సింగిల్ స్క్రీన్స్లో రూ.99, మల్టిప్లెక్స్లో 105 రూపాయలుగా టికెట్ ధరను ఫిక్స్ చేశారు. టికెట్లు రేట్లు తక్కువగా ఉండడంతో బుకింగ్స్ జోరందుకుంది.
చాలా ఏరియాల్లో ఇప్పటికే హౌస్ఫుల్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులోనే ఫ్యాన్స్కు డబుల్ ట్రీట్ ఇచ్చేందుకు వారణాసి మూవీ గ్లింప్స్ కూడా యాడ్ చేయనున్నారు. న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా సూపర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్కు ఇక పండగే.
ఇక ఈ సినిమాకు సంబంధించిన జ్ఞాపకాలను డైరెక్టర్ కృష్ణవంశీ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. షూటింగ్కు సంబంధించిన పిక్స్ షేర్ చేసుకుంటూ.. అప్పట్లో తనకు సహకరించిన వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.