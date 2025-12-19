Suprabhata Seva Dip: సుప్రభాతసేవకు వేళాయే.. శ్రీవారిని 9 అడుగుల దూరం నుంచి దర్శించు కోవడానికి ఒక్కరోజే ఛాన్స్‌..!

Suprabhata Seva Dip Registration Ends Tomorrow: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన శ్రీవారి దర్శనం కోసం నిత్యం స్వామివారు భక్తులు తపించిపోతూ ఉంటారు. సాధారణ భక్తులు 70 అడుగుల దూరం నుంచే స్వామి వారిని చూస్తారు. అయితే శ్రీవారిని అతి దగ్గర నుంచి కేవలం 9 అడుగుల దూరం నుంచే దర్శించుకునే అద్భుత అవకాశం కల్పించనుంది. శ్రీవారి సుప్రభాత సేవకు సంబంధించి నిన్నటి నుంచి రిజిస్ట్రేషన్లు మొదలయ్యాయి. అయితే రేపు ఉదయం 10 గంటల వరకు సమయం ఉంది. మీరు కూడా ఈ సుప్రభాత సేవకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు.
శ్రీవారి సుప్రభాత సేవకు వేళ అయింది. శ్రీవారి సేవలో పాల్గొని అతి సమీపం నుంచి దర్శించుకునే అద్భుత అవకాశం భక్తులకు కలుగుతుంది. 2026 మార్చి నెలకు సంబంధించి సేవా టికెట్లు ఆన్లైన్ లక్కీ డిప్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను టీటీడీ నిన్న ప్రారంభించింది.
ఈ డిప్లో ఎంపికైతే స్వామివారిని కేవలం 9 అడుగుల దూరం నుంచి దర్శించుకునే భాగ్యం కలుగనుంది. రేపు ఉదయం 10 గంటలకు వరకు ముగియనుంది. ఎంపికైన వారు శ్రీవారి మూల విరాట్టును అతి దగ్గర నుంచి దర్శించుకుంటారు.
స్వామి వారి కృపకు పాత్రులు కావాలంటే వెంటనే లక్కీ డిప్లో మీ పేరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. తిరుమల శ్రీవారిని మేల్కోలిపే ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని భక్తులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. పండితులతో కలిసి దివ్య స్తోత్రాలను ఆలపించవచ్చు.' కౌసల్య.. సుప్రజా. రామా..' అంటూ స్వామిని నిద్ర లేపవచ్చు.
ఇది శ్రీవారి సన్నిధిలో జరిగే పరమ పవిత్రమైన మొదటి కైంకర్యం. ఈ సుప్రభాత సేవలో పాల్గొనే భాగ్యం కొందరికే లభిస్తుంది. దీనికి మీరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. నేడు.. రేపే ఈ అవకాశం ఉంఉటంది. మీరు సులభంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా యాప్ లోకి వెళ్లి అక్కడ 'ఆన్లైన్ సర్వీసెస్' ఎంపిక చేయండి. అక్కడ 'సేవ ఎలక్ట్రానిక్' ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి. మీ వివరాలు నమోదు చేసి గరిష్టంగా ఇద్దరు భక్తులకే పేరు నమోదు చేయాల్సి వస్తుంది. మీ వివరాలు ఇచ్చాక సుప్రభాత సేవ ఎంపిక చేసుకోండి.
ఎంపిక చేసిన భక్తులను రేపు మధ్యాహ్నం లక్కీ డిప్ ద్వారా పేర్లు తీస్తారు. ఇక నేరుగా భక్తుల మొబైల్కు లక్కీ డిప్ టోకెన్లు పంపిస్తారు. ఆ తర్వాత మీరు సులభంగా మార్చి నెలలో సుప్రభాత సేవలో స్వామివారిని దర్శించుకోవచ్చు. ఇది కేవలం ఎంపికైన వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
అయితే ఆన్లైన్ లక్కీ డిప్లో పోటీ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎంపిక అయ్యే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు నేరుగా స్వామి వారిని దర్శించుకోవాలంటే ఆఫ్ లైన్ లక్కీ డిప్లో నమోదు చేసుకుంటే విజయ అవకాశాలు ఎక్కువ. శ్రీ వాణి ట్రస్ట్ కు రూ.10000 డొనేట్ చేయడం వల్ల కూడా మీరు మొదటి గడప ద్వార దర్శన భాగ్యం పొందవచ్చు.