DA and DR:పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. ఉద్యోగులతో సమాన హక్కులు ఇక ఖాయం..కోర్టు స్ట్రిక్ట్ ఆర్డర్!

DA and DR:ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్లకు సంబంధించిన డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA), డియర్నెస్ రిలీఫ్ (DR) విషయంలో తాజాగా సుప్రీం కోర్టు ఒక ముఖ్యమైన తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ తీర్పు వల్ల దేశవ్యాప్తంగా పెన్షనర్లకు పెద్ద ఊరట లభించిందని చెప్పొచ్చు. ఇకపై ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల మధ్య భత్యాల విషయంలో తేడా ఉండకూడదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
సాధారణంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డియర్నెస్ అలవెన్స్ ఇస్తారు. అదే విధంగా పదవీ విరమణ చేసిన వారికి డియర్నెస్ రిలీఫ్ ఇస్తారు. అయితే కొన్ని సంస్థల్లో ఉద్యోగులకు ఎక్కువగా, పెన్షనర్లకు తక్కువగా ఇవ్వడం జరుగుతోంది. ఇదే విషయంపై కొంతమంది పెన్షనర్లు కోర్టును ఆశ్రయించారు.
ఈ కేసును పరిశీలించిన సుప్రీం కోర్టు, ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్లను వేర్వేరు వర్గాలుగా చూడడం సరైంది కాదని తెలిపింది. ఇద్దరూ ఒకే సంస్థకు సేవలు అందించినవారే కాబట్టి, వారికి సమానంగా ప్రయోజనాలు ఇవ్వాలని పేర్కొంది. ఇది సమానత్వ హక్కుకు సంబంధించిన విషయం అని కోర్టు వివరించింది.
ఈ కేసులో ఒక సంస్థ తమకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయని, అందుకే పెన్షనర్లకు తక్కువ డీఆర్ ఇచ్చామని చెప్పింది. కానీ కోర్టు ఈ వాదనను అంగీకరించలేదు. సంస్థకు డబ్బు సమస్యలు ఉన్నా, ఒక వర్గానికి మాత్రమే ప్రయోజనం ఇచ్చి, మరొక వర్గాన్ని పక్కన పెట్టడం సరికాదని తేల్చింది.
ఇంకా కోర్టు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పింది. పెన్షన్ అనేది ఎవరైనా ఇస్తున్న సహాయం కాదు. అది ఉద్యోగి తన సేవల ద్వారా సంపాదించిన హక్కు. అందుకే పెన్షనర్లకు రావాల్సిన మొత్తం సమయానికి ఇవ్వాలి అని స్పష్టం చేసింది. ఆలస్యం చేయడం లేదా తగ్గించడం తగదు అని తెలిపింది.
ఈ తీర్పు కేవలం ఒక రాష్ట్రానికి మాత్రమే కాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ సంస్థలకు వర్తిస్తుంది. భవిష్యత్తులో ఎక్కడైనా పెన్షనర్లకు అన్యాయం జరిగితే, ఈ తీర్పును ఆధారంగా తీసుకుని న్యాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.