Pension: ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట.. ఉద్యోగం నుంచి తొలగించినా పెన్షన్?

Supreme Court Ruling: ఈకాలంలో ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ రంగం అనే తేడా లేకుండా ఉద్యోగ భద్రత అనేది సవాలుగా మారిందని చెప్పాలి. ఏ కారణంతో అయినా ఉద్యోగం కోల్పోయినట్లయితే.. అప్పటి వరకు చేసిన సర్వీసు ప్రతిఫలంగా వచ్చే బెనిఫిట్స్ కూడా నిలిచిపోతాయన్న భయం ప్రతి ఉద్యోగిలోనూ నెలకుంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ బ్యాంకుల్లో పనిచేసే వారి విషయంల్లో క్రమశిక్షణ చర్చలు చాలా కఠినంగా ఉంటాయని చెప్పాలి. అయితే, తీవ్రమైన కారణాల వల్ల ఉద్యోగం నుండి తొలగించబడినప్పటికీ.. ఒక బ్యాంకు ఉద్యోగికి పెన్షన్ పొందే హక్కు ఉంటుందని సుప్రీం కోర్టు స్పష్టం చేసింది. దీని వెనుక ఉన్న ద్విపక్ష ఒప్పందం మాయాజాలం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ కథ ఒక ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులో గుమాస్తాగా పనిచేసిన శ్రీ కుమార్ అనే వ్యక్తికి సంబంధించింది. 1998లో ఒకరోజు బ్యాంకు శాఖలో జరిగిన గొడవలో, కుమార్, అతని సహోద్యోగి కలిసి ఒక పైఅధికారిపై దాడి చేశారు. ఈ ఘటనను బ్యాంకు యాజమాన్యం అత్యంత తీవ్రమైన దుష్ప్రవర్తన గా పరిగణించింది. విచారణ జరిపి, కుమార్ దోషి అని తేలడంతో అతడిని వెంటనే ఉద్యోగం నుండి తొలగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అయితే, ఆ ఉత్తర్వులోనే ఒక చిన్న మెలిక ఉంది.. అతడు అప్పటివరకు చేసిన సర్వీస్ కాలానికి పెన్షన్ ప్రయోజనాలు అందుతాయని బ్యాంకు పేర్కొన్నా, ఆచరణలో మాత్రం పెన్షన్ నిలిపివేసింది.
తన పెన్షన్ హక్కు కోసం కుమార్ సుదీర్ఘ పోరాటం చేశారు. లేబర్ కోర్టు, హైకోర్టు దాటుకుంటూ ఈ కేసు చివరకు సుప్రీం కోర్టుకు చేరింది. ఇక్కడే అసలైన న్యాయం జరిగింది. బ్యాంకు ఉద్యోగులు, యాజమాన్యాల మధ్య కుదిరే ద్విపక్ష ఒప్పందం అనేది కేవలం కాగితం కాదని, అది చట్టబద్ధమైన హక్కు అని సుప్రీం కోర్టు గుర్తు చేసింది.
పారిశ్రామిక వివాదాల చట్టం ప్రకారం, బ్యాంకులు, ఉద్యోగ సంఘాల మధ్య కుదిరే ఈ ఒప్పందానికి చట్టబద్ధమైన విలువ ఉంటుంది. 2002లో ఈ ఒప్పందానికి చేర్చిన క్లాజ్ 6(బి) అనే నిబంధనను సుప్రీం కోర్టు ప్రస్తావించింది. దీని ప్రకారం.. ఒక ఉద్యోగి ఎంతటి క్రమశిక్షణా రాహిత్యానికి పాల్పడినా, అతడిని ఉద్యోగం నుండి తొలగించవచ్చు. కానీ, ఆ ఉద్యోగి నిబంధనల ప్రకారం కనీస సర్వీస్ పూర్తి చేసి ఉంటే.. వారికి అందాల్సిన పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ వంటి రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలను నిలిపివేసే హక్కు బ్యాంకుకు లేదు.
అంతేకాకుండా.. ఈ శిక్ష వారి భవిష్యత్ ఉద్యోగ అవకాశాలకు అడ్డంకి కాకూడదు. సుప్రీం కోర్టు తీర్పు ప్రకారం, ఒక బ్యాంకు ఉద్యోగి తగినంత కాలం సేవలు అందించి ఉంటే, వారిని డిస్మిస్ చేసినా కూడా పెన్షన్ నిరాకరించడం చట్టవిరుద్ధం అవుతుంది. సాధారణంగా బ్యాంకుల్లో పెన్షన్ అర్హత సాధించాలంటే 10 ఏళ్ల సర్వీసు అవసరం ఉంటుంది. అది పూర్తయితే, ద్విపక్ష ఒప్పందం కింద మీరు మీ హక్కును కాపాడుకోవచ్చు.
ఈ తీర్పు వేలాది మంది బ్యాంకు ఉద్యోగులకు కొండంత అండగా నిలిచింది. క్రమశిక్షణ తప్పనిసరి అయినప్పటికీ, దశాబ్దాల పాటు అందించిన సేవలను పెన్షన్ రూపంలో గుర్తించాల్సిందేనని ఈ కేసు నిరూపించింది. ఇది కేవలం కుమార్కు మాత్రమే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకర్లందరికీ ఒక పెద్ద ఊరట అని చెప్పాలి.