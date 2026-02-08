English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Surekha Vani: 48 ఏళ్ల సురేఖ వాణి పెళ్లికి సిద్ధం.. అఫీషియల్ గా చెప్పేసిన కూతురు సుప్రీత..!

Surekha Vani: 48 ఏళ్ల సురేఖ వాణి పెళ్లికి సిద్ధం.. అఫీషియల్ గా చెప్పేసిన కూతురు సుప్రీత..!

Surekha Vani Marriage : టాలీవుడ్ నటి సుప్రీత తన తల్లి సురేఖ వాణి.. రెండో పెళ్లి అంశంపై మనసు విప్పి మాట్లాడింది. ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చకు దారితీశాయి. తన తల్లికి జీవితంలో తోడు ఉండాలని తాను ఎప్పటినుంచో కోరుకుంటున్నానని సుప్రీత వెల్లడించింది. భవిష్యత్తులో తాను పెళ్లి చేసుకుని వేరే ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత, తల్లి ఒంటరిగా ఉండకూడదన్న ఆలోచన తనకు ఉందని చెప్పింది.
తన పెళ్లి అయ్యేలోపే తల్లిని మరో పెళ్లి చేసుకోవాలని తానే అడిగానని సుప్రీత తెలిపింది. ఈ విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులతోనూ, తల్లితోనూ స్పష్టంగా మాట్లాడినట్లు చెప్పింది. అయితే, ఈ అంశంపై సురేఖ వాణి తన అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా తెలిపిందని సుప్రీత పేర్కొంది.   

తన దివంగత భర్త స్థానాన్ని మరెవరికీ ఇవ్వాలన్న ఆలోచన తనకు లేదని, అదే తన తల్లి నిర్ణయమని తెలిపింది. ఆ నిర్ణయాన్ని పూర్తిగా గౌరవిస్తానని సుప్రీత స్పష్టం చేసింది.

“నా కోరిక తల్లి సంతోషంగా ఉండాలి అన్నదే. ఆమె ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా, అది ఆమె ఇష్టం. నేను ఎప్పుడూ ఆమెతోనే ఉంటాను” అని సుప్రీత చెప్పింది. తల్లికి సరైన తోడు దొరికితే ఆమెను బాగా చూసుకోవాలని, ఆమె కోరుకున్నది అన్నీ నెరవేర్చాలని తాను కోరుకుంటానని చెప్పింది. అయితే, చివరికి ఆమె సంతోషమే ముఖ్యమని స్పష్టంగా పేర్కొంది.

తన తల్లి ప్రేమపై తనకు ఎలాంటి అతిగా అనుభూతి లేదని కూడా సుప్రీత సరదాగా చెప్పింది. తమ ఇంట్లో పెంపుడు కుక్క కృష్ణ కూడా తల్లి ప్రేమను పంచుకుంటుందని నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించింది. అలాగే తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మాట్లాడిన సుప్రీత, తన జీవిత భాగస్వామిలో పెద్దగా అంచనాలు లేవని చెప్పింది. “నన్ను అర్థం చేసుకుంటే చాలు, భరించగలిగితే చాలు” అంటూ హాస్యంగా స్పందించింది.

ఇక తనకు వంట చేయడం చాలా ఇష్టమని, చేపల పులుసు, పులావ్, దమ్ బిర్యానీ లాంటి వంటలు చేస్తానని తెలిపింది. ముఖ్యంగా చికెన్ ఫ్రై విషయంలో తాను మంచి అనుభవం ఉన్నవాళ్లమని సరదాగా చెప్పుకొచ్చింది. మొత్తానికి తల్లి–కూతురు బంధం, పరస్పర గౌరవం, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛలపై సుప్రీత చేసిన వ్యాఖ్యలు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

