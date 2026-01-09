Surekha Vani: 49 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లి చేసుకోబోతున్న సురేఖ వాణి.. ఎవరినంటే..!

Surekha Vani Marriage : ఒకప్పుడు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టు ద్వారా ఎంతో పాపులర్ అయిన..సురేఖ వాణి.. రెడీ లాంటి సినిమాల్లో తన నటన ద్వారా అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఎంతో పద్ధతిగా కనిపిస్తూ.. కామెడీ కూడా బాగా పండించేది ఈ నటి. అయితే ఇప్పుడు మాత్రం సోషల్ మీడియాలో మోడ్రన్ డ్రెస్సులు వేసుకొని అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఈమెకు పెళ్లి ఫిక్స్ అయిందన్న వార్త వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.
ఎన్నో సినిమాలలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా కనిపించి.. తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది నటి సురేఖ వాణి. అప్పట్లో ఎన్నో తెలుగు చిత్రాలలో కామెడీ కూడా బాగా పండించేది ఈ నటి. కానీ ఈమె భర్త కొన్ని సంవత్సరాల క్రితమే మరణించారు. ఆ తరువాత ఆమె.. సినిమాల్లో నటించడం కాస్త తగ్గిస్తూ వచ్చింది.
ఇక ఈ మధ్య సురేఖ వాణి ఎలాంటి సినిమాలలో కనిపించలేదు. కానీ సినిమాలలో ఎంతో పద్ధతిగా కనిపించిన సురేఖ వాణి.. ఇంస్టాగ్రామ్ లో మాత్రం.. తన కూతురుతో.. రెచ్చిపోయి కనిపించి అందరిని మరింత ఆకట్టుకుంటూ వచ్చింది.
సురేఖ వాణి కూతురు సుప్రీతా కూడా.. సోషల్ మీడియాలో అందాల ఆరబోటతో పేరు తెచ్చుకొని ఇప్పుడు హీరోయిన్ గా కూడా మారింది. త్వరలోనే ఈమె నటించిన ఒక సినిమా కూడా రాబోతోంది. సుప్రీత పెళ్లి వయసుకు వచ్చిన తరుణంలో.. ఇప్పుడు సురేఖ వాణి పెళ్లికి సిద్ధమైనట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.
సురేఖ వాణి భర్త చనిపోయి ఎన్నో రోజులు కావస్తోంది. ఇక ఇప్పుడు.. 49 ఏళ్ల వయసులో సురేఖ వాణి పెళ్లికి సిద్ధమవ్వడం.. అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. అంతేకాకుండా ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా సురేఖ వాణి తనకు నచ్చే వ్యక్తి గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యాఖ్యలు చేసింది. అంతేకాదు తప్పకుండా తను రెండో పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నట్లే ఈ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చింది
ఈ తరుణంలో సురేఖ వాణి పెళ్లి వార్త నిజమే అవ్వచ్చు అని తెగ వినిపిస్తోంది. మరి ఇవి కేవలం రూమర్స్ మాత్రమేనా.. లేకపోతే నిజమా అనేది తెలియాలంటే సురేఖవాణి అధికారికంగా ప్రకటించే వరకు వేచి చూడాలి .