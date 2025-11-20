English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Surekha Vani Daughter: సోషల్ మీడియాలో సురేఖ వాణి కూతురికి క్రేజ్.. బిగ్‌స్క్రీన్‌పై హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ..!

Surekha Vani Daughter Supritha: సోషల్ మీడియాలో భారీ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న నటి సురేఖ వాణి కూతురు సుప్రీత 'చౌదరి గారి అబ్బాయితో నాయుడు గారి అమ్మాయి' మూవీతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. బిగ్‌బాస్ ఫేమ్ అమర్ దీప్ హీరోగా యాక్ట్ చేస్తుండగా.. మల్యాద్రి రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
 
తన తల్లి సురేఖ వాణితో కలిసి సోషల్ మీడియాలో రీల్స్, యూట్యూబ్ వీడియోలతో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది సుప్రీత. సోషల్ మీడియాలో అలరించిన ఈ భామ.. ఇప్పుడు బిగ్ స్క్రీన్‌పై తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు సిద్ధమైంది.  

సీరియల్స్, బిగ్‌బాస్ షో ద్వారా ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన అమర్‌దీప్ ఈ మూవీలో హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న'చౌదరి గారి అబ్బాయితో నాయుడు గారి అమ్మాయి' ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో జరుపుకుంటోంది.  

తన పాత్రకు డబ్బింగ్ చెప్పేందుకు సుప్రీత తన తల్లి సురేఖ వాణి సాయం తీసుకుంటోంది. ఆమె సహకారంతోనే డబ్బింగ్‌ను కంప్లీట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.  

ఈ మూవీని M3 మీడియా బ్యానర్‌పై  మహేంద్ర నాథ్ కూండ్ల నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే శబరి, విరాజి వంటి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ సినిమాలను నిర్మించిన ఆయన.. ఈ మూవీపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టారు.   

కొత్త కాన్సెప్ట్‌తో రానున్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది తొలి త్రైమాసికంలో ఆడియన్స్ ముందుకు రానుంది. హీరోయిన్‌గా సుప్రీత సక్సెస్‌ కావాలని ఆమె సోషల్ మీడియా ఫాలోవర్స్ కోరుకుంటున్నారు.

