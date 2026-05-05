English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • Supritha Health: 12 గంటలు చేయాల్సి వచ్చింది.. 15 రోజులు నరకం చూసా.. సురేఖ వాణి కూతురు సుప్రిత !

Supritha Health: 12 గంటలు చేయాల్సి వచ్చింది.. 15 రోజులు నరకం చూసా.. సురేఖ వాణి కూతురు సుప్రిత !

Surekha Vani Daughter:తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో సహాయ పాత్రలతో మంచి గుర్తింపు పొందిన నటి సురేఖ వాణి గురించి ప్రేక్షకులకు బాగా తెలుసు. ఆమె తన ప్రత్యేక నటనతో ఎన్నో సినిమాల్లో మెప్పిస్తూ ఇప్పటికీ కెరీర్ కొనసాగిస్తోంది. ఇక ఆమె కూతురు సుప్రిత కూడా సోషల్ మీడియా ద్వారా మంచి ఫేమ్ సంపాదించి, తర్వాత హీరోయిన్‌గా సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టింది.
 
1 /9

సుప్రిత మొదట సోషల్ మీడియాలో గ్లామర్ ఫోటోలు, రీల్స్‌తో యూత్‌లో మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకుంది. అదే ఫాలోయింగ్ ఆమెకు సినిమా అవకాశాలు తెచ్చిపెట్టింది. అయితే తాజాగా ఆమె ఇచ్చిన ఒక పాత ఇంటర్వ్యూ మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది. ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న కష్టకాలాన్ని ఎంతో భావోద్వేగంతో పంచుకుంది.  

2 /9

సుప్రిత మాట్లాడుతూ, ఒక దశలో తన బరువు పెరగడం వల్ల సోషల్ మీడియాలో చాలా నెగటివ్ కామెంట్స్ వచ్చాయని తెలిపింది. ఆ కామెంట్స్ తనపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయని, మానసికంగా చాలా ఒత్తిడికి గురయ్యానని చెప్పింది. ఆ ప్రెషర్‌లోనే తాను తినే అలవాట్లను పూర్తిగా మార్చేసానని వివరించింది.  

3 /9

ఒకవైపు ఎక్కువగా తినడం, మరోవైపు త్వరగా సన్నబడాలని ఆకలిని పూర్తిగా తగ్గించడం వంటి తప్పులు చేసానని తెలిపింది. రోజుకు 12 నుంచి 15 గంటల పాటు ఏమీ తినకుండా ఉండి, ఒక్కసారి మాత్రమే తినేదాన్నని చెప్పింది. అప్పుడప్పుడు కూడా బిర్యానీ వంటి హెవీ ఫుడ్ తీసుకోవడంతో తన ఆరోగ్యం మరింత దెబ్బతిన్నదని వెల్లడించింది.  

4 /9

ఈ తప్పు అలవాట్ల కారణంగా తన ఆరోగ్యం ఒక్కసారిగా క్షీణించిందని సుప్రిత తెలిపింది. పరిస్థితి విషమించడంతో ఆస్పత్రిలో చేరాల్సి వచ్చిందని, అక్కడ దాదాపు 15 రోజులు చాలా కష్టాలు ఎదుర్కొన్నానని చెప్పింది. ఆ సమయంలో నీళ్లు తాగినా వాంతులు అయ్యేవని, రోజుకు అనేకసార్లు వాంతులు చేసుకునేదాన్నని గుర్తుచేసుకుంది. దాదాపు 20 రోజులు అన్నం తినలేకపోయానని కూడా తెలిపింది.  

5 /9

ఆ పరిస్థితిలో తాను బతుకుతాననే నమ్మకం కూడా కోల్పోయానని సుప్రిత చెప్పింది. అంతటి బాధను తట్టుకోలేక కొన్ని సందర్భాల్లో “ఇలా బాధపడటానికి బదులు ఏదైనా మందు ఇచ్చి చంపేస్తే బాగుంటుంది” అనే స్థితికి కూడా చేరుకున్నానని షాకింగ్‌గా వెల్లడించింది. ఈ మాటలు ఆమె ఎంత కష్టమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నదో చూపిస్తున్నాయి.  

6 /9

తన వల్ల తన తల్లి సురేఖ వాణి మరియు కుటుంబ సభ్యులు కూడా చాలా బాధపడ్డారని చెప్పింది. వారిని ఆ స్థితిలో చూసి మరింత బాధ కలిగిందని తెలిపింది. అయితే దేవుడి దయతో ఆ కష్టకాలాన్ని దాటుకుని ఇప్పుడు పూర్తిగా కోలుకున్నానని సంతోషంగా చెప్పింది.  

7 /9

తన కెరీర్ గురించి మాట్లాడుతూ, తాను కేవలం హీరోయిన్ పాత్రలకే పరిమితం కావాలనుకోవడం లేదని స్పష్టం చేసింది. మంచి కథ వస్తే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా కూడా నటించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపింది. పెద్ద హీరోలతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవాలని తన కోరికను వ్యక్తం చేసింది.  

8 /9

అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ మరియు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వంటి స్టార్ హీరోలతో సిస్టర్ పాత్ర వచ్చినా తప్పకుండా చేస్తానని చెప్పింది. కానీ విజయ్ దేవరకొండ మరియు అఖిల్ అక్కినేని పట్ల తనకు ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఉందని, వారితో సిస్టర్ పాత్ర చేయడం మాత్రం కష్టమని నవ్వుతూ తెలిపింది.  

9 /9

ఇలా సుప్రిత తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న కష్టాలను ఓపెన్‌గా చెప్పడం వల్ల ఇప్పుడు ఆమె ఇంటర్వ్యూ మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆమె చెప్పిన ఈ విషయాలు చాలా మందికి ఒక హెచ్చరికగా కూడా నిలుస్తున్నాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో తప్పుడు నిర్ణయాలు ఎంత ప్రమాదకరమో ఈ సంఘటన ద్వారా అర్థమవుతోంది.

Supritha health issue Surekha Vani daughter interview Supritha viral interview Tollywood actress Supritha weight loss pressure story

Next Gallery

Amazon vs Flipkart: షాపింగ్ లవర్స్‎కు పండగే.. ఫోన్లు, గాడ్జెట్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు.. అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ టాప్ డీల్స్ ఇవే..!!