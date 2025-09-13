English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star Actress: ఇప్పటివరకు ఎక్స్పోజింగ్ తో.. ఇప్పుడేమో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ తో.. అవకాశాల కోసం స్టార్ నటి తపన..!

Star Actress Caste Feeling : ఎలాగైనా సినిమా ఇండస్ట్రీలో నెగ్గుకు రావాలి అనేది ఎంతో మందికి ఉందో తపన. అయితే ప్రస్తుతం ఒక స్టార్ నటి ఇందుకోసం చేస్తున్న ప్రయోగాలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఇంతకు ఆమె ఎవరు.. స్టార్ స్టేటస్ కోసం ఏమేమి చేస్తోంది అన్నపూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే…
 
1 /5

తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్ స్టేటస్ అందుకోవాలి అంతే చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. మరోపక్క ఈ స్టేటస్ అందుకోవడం కోసం ఎంతోమంది ఎన్నో రకాల ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు…  

2 /5

ఈ క్రమంలో సినిమా ఇండస్ట్రీలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి సురేఖ వాణి. ఇక ఈమె కూతురు సుప్రీతా త్వరలోనే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎలాగైనా మంచి హీరోయిన్గా సెటిల్ అవ్వాలి అని చూస్తోంది. 

3 /5

అయితే ఇందుకోసం ఈమె చేస్తున్న పనులు అందరినీ ఆశ్చర్యపరచక మానవు. ముందుగా ఈ నటి instagram లో తెగ పాపులర్ అయింది. అయితే instagram వీడియోలో ఎక్స్పోజింగ్ కొంచెం ఎక్కువ చేస్తూ బాగా నోటీస్ అయ్యింది. 

4 /5

ఇక ఎక్స్పోజింగ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు తన మొదటి సినిమాకే క్యాస్ట్ కి సంబంధించిన టైటిల్ పెట్టుకొని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

5 /5

అమర్దీప్, సుప్రీత.. హీరో హీరోయిన్ల గా వస్తోన్న చౌదరి గారి అబ్బాయి నాయుడు గారి అమ్మాయి త్వరలో విడుదల కానుంది. అయితే నిజంగానే అమర్దీప్ చౌదరి కాగా సుప్రీతా నాయుడు. ఇలా మొదటి సినిమాకే క్యాస్ట్ పేరు పెట్టుకొని ఈమె సినిమాల్లోకి రావడంతో.. ఇన్ని రోజులు ఎక్స్పోజింగ్ తో వార్తల్లో నిలిచిన సుప్రీత.. ఇప్పుడు క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ తో నిలుస్తోంది అన్న కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి.

