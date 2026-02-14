Surekha Vani Daughter: సురేఖ వాణి కూతురి కోసం రూ.20,000 ఖర్చు పెట్టాడు..చివరికి ఏం రచ్చ జరిగిందంటే?!

Surekha Vani Daughter Supritha Interview: నటి సురేఖా వాణి గారాల పట్టి సుప్రీత నిత్యం సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. తాజాగా ఆమె ఒక ఇంటర్వ్యూలో తనకు ఎదురైన ఒక వింతైన, విస్తుపోయే అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఒక అపరిచితుడు తన ఫోన్ నంబర్ కోసం ఏకంగా వేల రూపాయలు ఖర్చు చేశాడని వెల్లడించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
నటి సురేఖా వాణి గారాల పట్టి సుప్రీత నిత్యం సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. తాజాగా ఆమె ఒక ఇంటర్వ్యూలో తనకు ఎదురైన ఒక వింతైన, విస్తుపోయే అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఒక అపరిచితుడు తన ఫోన్ నంబర్ కోసం ఏకంగా వేల రూపాయలు ఖర్చు చేశాడని వెల్లడించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. సుప్రీత తన బోల్డ్, ముక్కుసూటి తనంతో నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటూనే, తనపై వచ్చే విమర్శలను దీటుగా ఎదుర్కొంటారు.
ఇటీవల ఒక వ్యక్తి సుప్రీత ఫోన్ నంబర్ సంపాదించడానికి ఎవరో దళారులకు రూ.20,000 చెల్లించాడట. నంబర్ దొరికిన వెంటనే ఆమెకు ఫోన్ చేసి ఇలా అన్నాడట. "నేను కేవలం మీ నంబర్ కోసమే ఇంత ఖర్చు చేశానంటే, మిమ్మల్ని ఎంత బాగా చూసుకోగలనో అర్థం చేసుకోండి.
మీకు ఎంత డబ్బు కావాలన్నా పంపిస్తాను, మీరు ఒప్పుకుంటే చాలు" అని చెప్పాడట. ఈ విడ్డూరమైన మాటలు విన్న సుప్రీత, ఆ వ్యక్తి ఆఫర్ను చూసి నవ్వుకుని, క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా వెంటనే అతని నంబర్ను బ్లాక్ చేశారట.
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ట్రోల్స్, నెగెటివ్ కామెంట్స్ గురించి సుప్రీత స్పష్టమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. తన ఫోటోలు, వీడియోల కింద వచ్చే కామెంట్లను తాను అస్సలు చదవనని ఆమె చెప్పారు. "మనల్ని మానసిక ఒత్తిడికి గురిచేసే వాటికి దూరంగా ఉండటమే మంచిది. అందుకే నా అకౌంట్లో కామెంట్ సెక్షన్ ఆఫ్ చేసి ఉంచుతాను" అని వివరించారు.
గతంతో పోలిస్తే తన మాట తీరులో, ఆలోచనల్లో చాలా మార్పు వచ్చిందని సుప్రీత ఒప్పుకున్నారు. జీవితంలో ఎదురైన కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు, వ్యక్తిగత అనుభవాలు, తగిలిన దెబ్బలే తనను ఒక పరిణితి చెందిన వ్యక్తిగా మార్చాయని ఆమె ఎమోషనల్ అయ్యారు.
సోషల్ మీడియా సెలబ్రిటీలుగా ఉన్న వారికి ఇలాంటి వింతైన అనుభవాలు కొత్తేమీ కాకపోయినా, ఫోన్ నంబర్ కోసం వేలు ఖర్చు చేయడం, బ్లాక్ మెయిల్ తరహాలో ప్రపోజ్ చేయడం వంటివి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. సుప్రీత చూపిన ధైర్యం, ఆమె తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.