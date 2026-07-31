/Surekha Vani Second Marriage: రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన నటి సురేఖా వాణి! కూతురు సుప్రీత పెళ్లి గురించి మాట్లాడిన క్రేజీ నటి!

Surekha Vani Second Marriage News: టాలీవుడ్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా విపరీతమైన పాపులారిటీ తెచ్చుకున్న నటి సురేఖా వాణి. సినిమాల్లో నటనతో పాటు నిజ జీవితంలో తన అందాలతో అలరిస్తుంది. వయసు ఎంత పెరిగినా తన కూతురితో పోటీగా సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తోంది. ఐదు పదుల వయసులోనూ తాను రెండో పెళ్లికి రెడీ అయ్యిందనే వార్తలు ఇప్పుడు తెగ వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈ వార్తలపై స్పందించిన నటి సురేఖా వాణి.. తన వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు రెండో పెళ్లి గురించి వస్తున్న రూమర్లపై క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆమె, తన వివాహంపై వస్తున్న రూమర్స్కు చెక్ పెట్టడంతో పాటు కెరీర్, సోషల్ మీడియా ట్రోల్స్, కూతురు సుప్రీత సినిమారంగ ప్రవేశంపై పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
తన రెండో పెళ్లిపై సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం గురించి సురేఖా వాణి మాట్లాడుతూ కుండబద్దలు కొట్టారు. "ఆలోచన అయితే అసలు లేదు. ఉండుంటే ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ఆలోచన లేదు. ఇక మీదట కూడా ఉండదనే అనుకుంటున్నాను. నా కూతురికి పెళ్లి చేసే వయసొచ్చిందండి. నేనేం పెళ్లి చేసుకుంటానండి?" అంటూ నవ్వుతూ స్పష్టం చేశారు. మీడియా వర్గాలు తన పెళ్లిని ఎప్పుడో చేసేసాయని ఆమె సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
తాను సినిమాలకు ఎప్పుడూ దూరం కాలేదని, మంచి అవకాశాలు వస్తే నటించడానికి తాను ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటానని సురేఖా వాణి తెలిపారు. తాను బుల్లితెర (టీవీ) నుంచి వచ్చానని, కాబట్టి చిన్న స్క్రీన్, పెద్ద స్క్రీన్ అనే తేడా తనకు లేదని స్పష్టం చేశారు.
తనకు అవకాశాలు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదనేది దర్శకులు, నిర్మాతలనే అడగాలని, తన వాయిస్, కామిక్ టైమింగ్ ప్రేక్షకులను ఎప్పుడూ అలరిస్తాయని పేర్కొన్నారు.
సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లపై తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడిస్తూ.. మొదట్లో అక్కడ వచ్చే కామెంట్లు, రియాక్షన్లను పట్టించుకునేదాన్నని, ఇప్పుడు వాటిని అస్సలు పట్టించుకోవడం మానేశానని చెప్పారు. "నాకేది అనిపిస్తే అది చేస్తాను, ఫోటోలు దిగుతాను. పోస్ట్ పెడతాను. అది నా ఇష్టం. ఇతరులు ఏమనుకుంటున్నారని ఆలోచిస్తూ కూర్చోలేము" అంటూ బోల్డ్గా సమాధానమిచ్చారు. అలాగే కూతురు సుప్రీత సోషల్ మీడియాలో కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉండటానికి ఆమె వయసు, ఉడుకు రక్తమే కారణమని అభిప్రాయపడ్డారు.
కూతురు సుప్రీత సినీ ఎంట్రీ, ప్రాజెక్టుల ఎంపిక గురించి చెబుతూ.. సుప్రీతకు వచ్చే కథలను తాను కూడా వింటానని, కానీ తుది నిర్ణయం (డెసిషన్ మేకింగ్) మాత్రం పూర్తిగా తన కూతురిదేనని స్పష్టం చేశారు.
కొన్ని కథలను వద్దని తాను సలహా ఇస్తానని, కొన్నింటి విషయంలో మాత్రం "ఇది నీ ఇష్టం, ఓకేనా?" అని అడుగుతానని నటి సురేఖా వాణి చెప్పారు.