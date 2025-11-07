Surekha Vani: 48 ఏళ్ల వయసులో మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోబోతున్న సురేఖ వాణి.. అఫీషియల్ గా చెప్పేసిన నటి..!

Surekha Vani Marriage : సురేఖ వాణి ఒకప్పుడు ఎన్నో తెలుగు సినిమాలు చేసి అందరిని ఆకట్టుకుంది. క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా ఎంతో పద్ధతిగా కనిపిస్తూ.. కామెడీ కూడా బాగా పండించేది ఈ నటి. ముఖ్యంగా రెడీ లాంటి సినిమాలో.. చిట్టి నాయుడు సచ్చినోడా అనే డైలాగ్ తో తెగ పాపులర్ అయింది.. అయితే ఇప్పుడు సురేఖ వాణి అని పెళ్లికి సిద్ధమైందంట..
ఎన్నో సినిమాలలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా కనిపించి.. తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది నటి సురేఖ వాణి. అప్పట్లో ఎన్నో చిత్రాలలో కామెడీ కూడా బాగా పండించేది ఈ నటి. అయితే ఆ తరువాత సినిమాలు చేయడం కాస్త తగ్గిస్తూ వచ్చింది.
ఇక ఈ మధ్య సురేఖ వాణి ఎలాంటి సినిమాలలో కనిపించలేదు. కానీ సినిమాలలో ఎంతో పద్ధతిగా కనిపించిన సురేఖ వాణి.. ఇంస్టాగ్రామ్ లో మాత్రం రెచ్చిపోయి కనిపించి అందరిని మరింత ఆకట్టుకుంటూ వచ్చింది.
సురేఖ వాణి కూతురు సుప్రీతా కూడా.. సోషల్ మీడియాలో అందాల ఆరబోటతో పేరు తెచ్చుకొని ఇప్పుడు హీరోయిన్ గా కూడా మారింది. సుప్రీత పెళ్లి వయసుకు వచ్చిన తరుణంలో.. ఇప్పుడు సురేఖ వాణి పెళ్లికి సిద్ధమైనట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.
సురేఖ వాణి భర్త చనిపోయి ఎన్నో రోజులు కావస్తోంది. ఇక ఇప్పుడు.. 48 ఏళ్ల వయసులో సురేఖ వాణి పెళ్లికి సిద్ధమవ్వడం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఇక ఈ మధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా అఫీషియల్ గానే.. తనకు నచ్చే వ్యక్తి ఇలా ఉంటారు అంటూ.. చెప్పుకొచ్చింది సురేఖ వాణి.
ఈ తరుణంలో సురేఖ వాణి పెళ్లి వార్త నిజమే అవ్వచ్చు అని తెగ వినిపిస్తోంది. మరి సురేఖ వాణి రెండో పెళ్లి ఎవరిని చేసుకోబోతోంది అని తెలియాలి అంటే మాత్రం మరి కొద్ది రోజులు వేచి చూడాలి.