/Suriya and Jyotika: మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్న సూర్య, జ్యోతిక.. 20 ఏళ్ల తర్వాత పిల్లల సమీక్షంలో..!

Suriya and Jyotika: తమిళ సినీ పరిశ్రమలో అందమైన జంటగా పేరు తెచ్చుకున్న హీరో సూర్య, హీరోయిన్ జ్యోతిక మరోసారి తమ ప్రేమను ప్రత్యేకంగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. పెళ్లి చేసుకుని 20 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఇద్దరూ మరోసారి పెళ్లి ప్రమాణాలు చేసుకున్నారు. ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వీడియోను జ్యోతిక సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.
సూర్య, జ్యోతిక తమ కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మరియు పిల్లల సమక్షంలో ఈ వేడుకను నిర్వహించారు. చర్చిలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమం విదేశాల్లో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. వారి పిల్లలు దియా, దేవ్ కూడా ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. సూర్య సోదరుడు, నటుడు కార్తీ కూడా ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.
ఈ వేడుకలో జ్యోతిక తెల్లటి గౌన్ ధరించి ఎంతో అందంగా కనిపించారు. సూర్య తెల్లటి సూట్ జాకెట్, నల్లటి ప్యాంట్లో స్టైలిష్గా కనిపించారు. ఇద్దరూ ఎంతో సంతోషంగా కనిపిస్తూ మరోసారి తమ వివాహ ప్రమాణాలను చేసుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా జ్యోతిక చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి. తమ వేడుక పరిపూర్ణమైన వివాహాన్ని చూపించడానికి కాదని ఆమె చెప్పారు. భార్యాభర్తల మధ్య ఉండే చిన్న చిన్న సమస్యలు, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడం, అవసరమైనప్పుడు సర్దుకుపోవడం, త్యాగాలు చేయడం వంటి విషయాలను కూడా తమ ప్రయాణంలో భాగంగానే చూస్తామని ఆమె తెలిపారు.
తన కొత్త ప్రమాణాల్లో జ్యోతిక జీవితాన్ని సంతోషంగా, పాజిటివ్గా చూడాలని కోరుకున్నారు. ఆరోగ్యంగా ఉండటం, పిల్లలకు మంచి తల్లిగా ఉండటం, జీవితంలోని ప్రతి చిన్న విషయానికి కృతజ్ఞతగా ఉండటం గురించి ఆమె మాట్లాడారు. సూర్య తనకు భర్త మాత్రమే కాకుండా మంచి స్నేహితుడు, తన మనసులోని విషయాలను చెప్పుకోగల వ్యక్తి అని ఆమె పేర్కొన్నారు. సూర్య, జ్యోతిక తొలిసారి 1999లో వచ్చిన ‘పూవెల్లం కేట్టుప్పర్’ సినిమాలో కలిసి నటించారు. ఆ తర్వాత ‘ఉయిరిలే కలంతతు’, ‘కాక్క కాక్క’, ‘పేరళగన్’, ‘మాయావి’, ‘సిల్లును ఒరు కాదల్’ వంటి సినిమాల్లో కలిసి కనిపించారు.
2006లో వీరిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లి తర్వాత జ్యోతిక కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉండి కుటుంబంపై దృష్టి పెట్టారు. 2015లో ‘36 వయదినిలే’ సినిమాతో మళ్లీ నటనలోకి వచ్చారు. ఇప్పుడు 20 ఏళ్ల వివాహ జీవితాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ సూర్య, జ్యోతిక చేసిన ఈ ప్రత్యేక వేడుక అభిమానులకు మరపురాని క్షణంగా నిలిచింది.