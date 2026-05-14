Suriya Net Worth: కరుప్పు రిలీజ్ కాంట్రవర్సీ వేళ వైరల్ అవుతున్న సూర్య ఆస్తుల వివరాలు!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 14, 2026, 09:51 PM IST|Updated: May 14, 2026, 09:51 PM IST

Suriya Net Worth:తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య ప్రస్తుతం మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఒకవైపు ఆయన కొత్త సినిమా కరుప్పు రిలీజ్ హడావిడి కొనసాగుతుండగా.. మరోవైపు ఆయన ఆస్తుల విలువ గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.

సూర్య అసలు పేరు శరవణన్ శివకుమార్. 1990ల చివర్లో సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టిన ఆయన.. తన నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సింగం, ఫ్రెండ్స్, వేల్, జై భీమ్, సూరరై పొట్రు వంటి సినిమాలతో దక్షిణాదిలో స్టార్ హీరోగా ఎదిగారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం సూర్య మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ.350 కోట్లకు పైగా ఉందని చెబుతున్నారు. చెన్నై, ముంబై నగరాల్లో ఖరీదైన ఇళ్లు, లగ్జరీ కార్లు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయని సమాచారం. అలాగే సినిమాలతో పాటు నిర్మాణ రంగంలో కూడా సూర్య విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నారు.  

సూర్య నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా వచ్చిన జై భీమ్, సూరరై పొట్రు సినిమాలు భారీ విజయాలు సాధించాయి. ఈ సినిమాలు ఆయనకు మంచి పేరు మాత్రమే కాదు.. మంచి ఆదాయం కూడా తెచ్చిపెట్టాయి. ఇక సూర్య భార్య జ్యోతిక కూడా ప్రముఖ నటి కావడంతో వీరిద్దరి కలిపిన ఆస్తుల విలువ మరింత ఎక్కువగా ఉందని చెబుతున్నారు. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం సూర్య, జ్యోతిక కలిసి రూ.500 కోట్లకు పైగా ఆస్తులు కలిగి ఉన్నట్లు సమాచారం.  

మరోవైపు సూర్య కొత్త సినిమా కరుప్పు రిలీజ్ సమయంలో కొన్ని ఆర్థిక సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. మొదటి రోజు ఉదయం షోలు కొన్ని చోట్ల రద్దు కావడంతో అభిమానులు నిరాశ చెందారు. అయితే ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు సూర్య స్వయంగా ముందుకు వచ్చారని సమాచారం.  

నిర్మాణానికి సంబంధించిన బాకీలు క్లియర్ చేయడానికి సూర్య సహాయం చేశారని సినీ వర్గాల్లో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దీంతో మధ్యాహ్నం నుంచి సినిమా ప్రదర్శనలు సాధారణంగా ప్రారంభమైనట్లు తెలుస్తోంది.  

ప్రస్తుతం సూర్య తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. “టీమ్ కోసం సూర్య నిలబడ్డాడు” అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. మొత్తానికి సూర్య సంపాదనతో పాటు ఆయన వ్యక్తిత్వం కూడా ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

