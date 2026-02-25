English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Suriya vs Karthi: అన్యోన్యంగా ఉండే అన్నదమ్ములు సూర్య-కార్తీ మధ్య గొడవలు.. కారణమేమిటంటే..!

Suriya vs Karthi: అన్యోన్యంగా ఉండే అన్నదమ్ములు సూర్య-కార్తీ మధ్య గొడవలు.. కారణమేమిటంటే..!

Suriya Karthi Fight 
సూర్య, కార్తీ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. ఇద్దరూ తమిళ సినీ పరిశ్రమలో స్టార్ హీరోలు. వారి సినిమాలు తెలుగులో డబ్బింగ్ అవుతూ మంచి ఆదరణ పొందాయి. దీంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా వీరిద్దరూ సొంత హీరోల మాదిరిగా మారిపోయారు. కార్తీ అయితే నేరుగా తెలుగు సినిమా ఊపిరితో తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి మంచి పేరు సంపాదించారు.
1 /4

సూర్య, కార్తీ ఇద్దరూ అన్నదమ్ములే కాకుండా మంచి స్నేహితులు కూడా. పబ్లిక్ ఈవెంట్స్‌లో, ఇంటర్వ్యూలలో, అవార్డ్ ఫంక్షన్లలో ఇద్దరూ చాలా అన్యోన్యంగా కనిపిస్తుంటారు. కుటుంబానికి చాలా విలువ ఇస్తారు. అలాంటి వీళ్ల మధ్య కూడా గొడవలు ఉంటాయా? అనే ప్రశ్న చాలామందికి ఆశ్చర్యంగా అనిపించవచ్చు. అయితే ఈ విషయాన్ని స్వయంగా సూర్యే ఒక షోలో బయటపెట్టారు.

2 /4

ఇటీవల అన్‌స్టాపబుల్ విత్ నందమూరి బాలకృష్ణ అనే కార్యక్రమంలో సూర్య గెస్ట్‌గా పాల్గొన్నారు. ఆ షోలో బాలకృష్ణ సరదాగా, “మీకు కార్తీ ఏం చేస్తే అసలు నచ్చదు?” అని అడిగారు. దీనికి సూర్య నవ్వుతూ సమాధానం ఇచ్చారు. కార్తీ తన చెప్పులు వేసుకుంటే తనకు చాలా కోపం వస్తుందని చెప్పారు. ఆ విషయంపైనే ఇద్దరి మధ్య చిన్న గొడవలు జరుగుతాయని సరదాగా చెప్పారు.  

3 /4

అంతే కాకుండా, “నేను కూడా కార్తీ చెప్పులు వేసుకుంటాను” అని సూర్య చెప్పడంతో అక్కడున్నవాళ్లంతా నవ్వుకున్నారు. ఈ మాటలు పూర్తిగా సరదాగా చెప్పినవే. ఇవి పెద్ద గొడవలు కాదని, సాధారణంగా అన్నదమ్ముల మధ్య జరిగే చిన్న చిన్న విషయాలేనని సూర్య స్పష్టంగా తెలిపారు. https://youtube.com/shorts/heYkrV_yS38?si=b-ZXTK13C2NIYs4K  

4 /4

సూర్య–కార్తీ మధ్య గొడవలు.. ప్రేమతో కూడిన చిన్న చిలిపి విషయాలే..వారి మధ్య ఎప్పుడూ పెద్ద విభేదాలు రాలేదని, కుటుంబ బంధమే తమకు ముఖ్యమని సూర్య చెప్పిన మాటలు అభిమానులకు మరింత ఆనందాన్ని ఇచ్చాయి.

Suriya Karthi relationship Suriya Karthi brothers Suriya Karthi fight reason Suriya about Karthi

Next Gallery

Telangana New Rules: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు కొత్త రూల్స్.. ఇకపై ఇలా చేయాల్సిందే..!