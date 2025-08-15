Morning Coffee: రోజు ఉదయాన్నే కాఫీ తాగుతున్నారా.. అయితే మీకన్నా అదృష్టవంతులు ఎవరు లేరు..!

Morning Coffee Benefits
రోజు ఉదయాన్నే కాఫీ తాగే అలవాటు ఎంతో మందికి ఉంటుంది. అయితే కాఫీలు, టీలు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అని చెబుతూ ఉంటారు ఎంతోమంది. కానీ ఈ మధ్య జరిగిన వైద్య సర్వేల ప్రకారం కాపీ చాలా మంచిదంట. కానీ ఇది పాల కాఫీ అనుకుంటే మీరు పప్పులో కాలు వేసినట్టే..
ఉదయం ప్రశాంతంగా ప్రారంభం అవ్వాలి అంటే.. చాలామందికి అది కాఫీ తాగడంతోనే సాధ్యమవుతుంది. కాఫీ తాగితే చాలు.. ఎక్కడలేని ఉత్సాహం వస్తుంది.
కానీ కాఫీ మంచిగా కాదా అనే సందేహం ఎంతోమందిలో ఇప్పటికీ ఉంది. ఈ క్రమంలో ఈ మధ్య సర్వేల ప్రకారం.. ఉదయాన్నే కాఫీలు తాగిన వారికి. ఎన్నో ప్రయోజనాలు అందుతున్నాయంట. అయితే ఇది. మామూలు పాల కాఫీ అనుకుంటే మీరు పప్పులో కాలు వేసినట్టే.
రోజు ఉదయాన్నే బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల.. ఎన్నో లాభాలు చేకూరుతున్నాయి అని చెబుతున్నాయి సర్వేలు.
ఉదయాన్నే బ్లాక్ కాఫీ.. లేదు అంటే బ్లాక్ కాఫీలో గీ వేసుకొని తాగితే.. గుండె వ్యాధి సంబంధిత రోగాలు, అధిక బరువు, జీర్ణక్రియ సమస్యలకు ఉపశమనం లభిస్తుంది అంట. కానీ గ్యాస్ సమస్య లాంటివి ఉన్నవాళ్లు మాత్రం ఉదయాన్నే బ్లాక్ కాఫీ లాంటివి దూరం పెట్టడం మంచిది.