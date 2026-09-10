Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Vaayuv Tej Konidela: తమ బుడ్డోడిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన మెగా హీరో-కోడలు

Vaayuv Tej Konidela: తమ బుడ్డోడిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన మెగా హీరో-కోడలు

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 10, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:09 PM IST

Varun Tej And Lavanya Tripathi Couple Reveals First Photo Of Their Son: మెగా కుటుంబంలోకి మరో వారసుడు వచ్చేశాడు. మెగా బ్రదర్‌ నాగబాబు కుమారుడు వరుణ్‌ తేజ్‌ తన కుమారుడిని సమాజానికి పరిచయం చేశాడు. తొలి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొడుకు ఫొటోతోపాటు అతడి పేరును కూడా ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

1/6

మెగా దంపతులు వరుణ్‌ తేజ్‌-లావణ్య త్రిపాఠి తమ కుమారుడిని తొలిసారిగా బహిరంగపర్చారు. అంతేకాకుండా తమ కుమారుడి ఫొటోను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. తొలి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొడుకు పేరును కూడా ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

2/6

‘మిస్టర్‌’ సినిమాతో కలిసిన వరుణ్‌ - లావణ్య జంట కొన్ని సంవత్సరాల ప్రేమాయణం తర్వాత 1 నవంబర్‌ 2023న వివాహం చేసుకున్నారు. ఆ దంపతులకు 10 సెప్టెంబర్‌ 2025న బాబు పుట్టిన విషయం తెలిసిందే. అతడి రాకతో నాగబాబు కుటుంబం సంతోషంలో మునిగింది. అయితే పుట్టినప్పటి నుంచి బుడ్డోడిని బయటకు చూపించలేదు. తొలి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇద్దరూ ఫొటో పంచుకోవడమే కాకుండా పేరు కూడా ప్రకటించారు.

3/6

తమ కుమారుడికి ‘వాయువ్‌ తేజ్‌’ అని పేరు పెట్టినట్లు తెలిపారు. తొలిసారిగా చిన్నారి ఫొటోను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. వాయువ్‌ తేజ్‌ కొణిదెల బుద్దుగా.. ముచ్చటగా కనిపిస్తున్నాడు. బుడ్డోడికి  అతడి తండ్రి అంటే వరుణ్ తేజ్‌ పోలికలు వచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నాయి.

4/6

తన కొడుకు ఫొటో పంచుకుంటూ వరుణ్‌ తేజ్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఓ పోస్టు చేశాడు. 'నా ముద్దుల బాబు,నువ్వు నా ప్రపంచాన్ని అత్యంత అద్భుతమైన రీతిలో మార్చేశావు. నిన్ను మొదటిసారి చూడకముందే నేను నీతో ప్రేమలో పడిపోయా. నీకు తండ్రిగా ఉండడమే నా జీవితంలో అత్యంత అందమైన విషయం' అంటూ తన కొడుకుపై వరుణ్‌ తేజ్‌ ప్రేమను ఒలకబోశాడు.

5/6

తన కుమారుడి బర్త్‌డే సందర్భంగా లావణ్య త్రిపాఠి ఇన్‌స్టాలో ఓ పోస్టు చేశారు. 'నా చిన్నారి ప్రాణమా. నన్ను నీ అమ్మగా ఎంచుకున్నందుకు కృతజ్ఞతలు. నువ్వు మా జీవితంలోకి రాకముందు ప్రేమ అంటే ఏమిటో నాకు తెలుసని అనుకునేదాన్ని. కానీ నువ్వు వచ్చాక ఒక సరికొత్త ప్రేమను నేను కనుగొన్నా. అది నాలో కాకుండా బయట ఉన్నా సరే.. నాలో అత్యంత లోతైన భాగంలా అనిపించే ప్రేమ అది' అని కొడుకు విషయమై లావణ్య త్రిపాఠి రాసుకొచ్చారు.

6/6

'నీ రాకతో మాకు ఆశీర్వాదాన్ని అందించినందుకు.. నీ చిన్ని నవ్వులు, చిన్నారి చేతులు, ఆప్యాయమైన కౌగిలింతలు, ఇంతకుముందెన్నడూ లేని ఆనందంతో మా ఇంటిని నింపినందుకు ధన్యవాదాలు. నువ్వు నన్ను ఎంతో అందమైన రీతిలో మార్చేశావు. నా శరీరం బయట నడుస్తున్న నా హృదయం నువ్వు; నాకు దక్కిన గొప్ప వరం నువ్వు. చీకటి రాత్రులలో నా చంద్రుడివి. ప్రకాశవంతమైన పగటివేళల్లో నా సూర్యుడివి నువ్వు. నువ్వే మా ప్రపంచం వాయువ్' అంటూ కొడుక్కి లావణ్య త్రిపాఠి తొలి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పింది.

TAGS:
Vaayuv Tej Konidela
Happy Birthday
Vaayuv Tej
Varun Tej
Lavanya Tripathi
Naga Babu
Mega Family

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
VIP Break Darshan: వరుసగా నాలుగు రోజుల సెలవులు.. తిరుమల వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు
2
3
4
5