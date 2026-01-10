Surya Chandra Yuthi: త్వరలో సూర్య-చంద్ర సంయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి అపారమైన ధనం సొంతం కాబోతుంది..

Surya Chandra Yuthi: కొత్త యేడాది జనవరి నెలలో సూర్య-చంద్ర సంయోగం కారణంగా ఈ 3 రాశుల వారికి అపారమైన ఆనందంతో పాటు ధనం కూడా వీరికి సొంతం కాబోతుంది. సూర్య, చంద్రులు సంయోగం ఎపుడు అమావాస్యకు అటు ఇటుగా జరగుతుంది. బహుళ చతుర్దశితో పాటు శుక్ల పాడ్యమి రోజున సూర్య, చంద్రులు యుతి ఏర్పడుతుంది. ఇక జనవరి 18న మౌని అమావాస్య రోజున మకరరాశిలో సూర్యుడు, చంద్రుని ఈ ముఖ్యమైన సంయోగం జరుగబోతుంది. దీంతో ఈ రాశుల వారికి అపారమైన ధన సంపద కలగబోతుంది.
మకర సంక్రాంతి రోజున శని దేవుడు ముఖ్యమైన సంయోగం జనవరి 18న సాయంత్రం 4.41 నుండి జనవరి 20న తెల్లవారుజామున 1.35 వరకు ఉంటుంది. ఈ మూడు రాశుల వారికీ చాలా ప్రత్యేకమైనవిగా నిరూపించబడతాయి. ఈ రాశుల జన్మించిన వ్యక్తులు ప్రతి ప్రయత్నంలో విజయం సాధిస్తారు. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏమిటో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడు, చంద్రుని సంయోగం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. సూర్యుడు ఆత్మకు ప్రతీకగా భావిస్తుంటారు. చంద్రుడు మనస్సు కారకుడు. కాబట్టి ఈ రెండు గ్రహాలు ఒక నిర్దిష్ట రాశిలో కలిసి వచ్చినప్పుడు, అది ఒక ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. సూర్య, చంద్ర సంయోగం కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన ఆనందంతో పాటు సంపదను తీసుకురాబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్నాయి.
వృషభ రాశి: ఈ సంయోగం వృషభ రాశి వారికి ఆర్థికంగా మంచి జరగబోతుంది. వీరి పురోగతికి తలుపులు తెరుస్తుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారం గణనీయమైన లాభాలను అందుకుంటారు. పెట్టుబడుల నుండి మంచి రాబడులు అందుకుంటారు. కుటుంబ జీవితం ప్రశాంతంగా సంతోషంగా ఉంటుంది. జనవరి 18 నుండి 21 వరకు ఉన్న కాలం మీకు బంగారు మయం కాబోతుంది. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూసే వారికి ఇదే మంచి అవకాశం అని చెప్పాలి. పెండింగ్లో ఉన్న ఏవైనా పనులు పూర్తి చేస్తారు.
మకర రాశి: సూర్యుడు మరియు చంద్రుల సంయోగం మకర రాశి వారికి అద్భుతమైనది పేర్కొనవచ్చు. వ్యాపారం భారీ వృద్ధిని నమోదు చేసే అవకాశాలున్నాయి. గణనీయమైన ఆర్థిక లాభాలకు బలమైన అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ఆస్తి కొనుగోళ్లకు కూడా శుభ అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మీ సామాజిక హోదా గతంలో కంటే పెరుగుతుంది. మీ నాయకత్వ నైపుణ్యాలు బలపడతాయి.
కన్య రాశి: సూర్య, చంద్రుల సంయోగం కన్య రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా ఉన్నతంగా ఉండబోతుంది. మీ ఆదాయాల పరంగా అద్భుతంగా ఉండటం ఖాయం. పదోన్నతి లేదా జీతం పెరిగే బలమైన అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ మార్పు అవకాశం ఉండవచ్చు. ఈ సమయంలో మీ జీతం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న డబ్బు తిరిగి పొందుతారు. జనవరి 18, 21 మధ్య మీరు మీ కృషి ఫలాలను చూడటం ప్రారంభిస్తారు. మీరు విదేశాలలో వ్యాపారం చేయాలనుకునేవారికి అనుకూలంగా ఉండబోతుంది.
