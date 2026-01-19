English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Surya Gochar 2026: 2026లో సూర్య భగవానుడి అద్భుతమైన అడుగు.. ఈ రాశుల వాళ్లకు సొంత ఇల్లు గ్యారంటీ..

Surya Gochar 2026: జ్యోతిషశాస్త్రంలో, సూర్యు భగవాడనుడిని  గ్రహాలకు అధిపతిగా భావిస్తారు. ఈ సూర్యుడు గౌరవం సూచిక. అంతేకాదు సింహ రాశిచక్రానికి కూడా అధిపతి కూడా.  సూర్యుడు ప్రతి నెల ఒకసారి రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి మారుతాడు. దీన్నే సంక్రమణం లేదా సంక్రాంతిగా పిలుస్తారు. దీనితో పాటు, ఇది ఎప్పటికప్పుడు నక్షత్రాన్ని కూడా మారుస్తుంది. సూర్యుని స్థానంలో మార్పు వచ్చినప్పుడల్లా, దాని ప్రభావం అన్ని రాశుల జీవితాలను పెను ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. 

 
Surya Gochar Effect Zodiac Sings 2026:ఫిబ్రవరి నెలలో సూర్యుడు తన స్థానాన్ని 3 సార్లు తన స్థానాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. మొదట ఫిబ్రవరి 6న ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి వెళుతుంది.  దీని తర్వాత, ఫిబ్రవరి 13న, సూర్యుడు మకరరాశి నుండి  కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించబోతుంది. ఆ తరువాత ఫిబ్రవరి 19న సూర్యుడు శతభిష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనుంది. 

సూర్య భగవానుడి రెండు సార్లు నక్షత్ర మార్పు.. ఒకసారి రాశి మార్పువలన కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం బంక పట్టినట్టు పట్టబోతుంది. ఫలితంగా, కెరీర్ తో పాటు ఆర్థికంగా మీ జీవితం ఉన్నత శిఖరాలను అందుకోవడం గ్యారంటీ.  అంతేకాదు దీని వలన ఏ రాశుల వారికి మంచి జరగబోతుందో చూద్దాం..  

మేష రాశి..  ఫిబ్రవరిలో మూడు సార్లు వచ్చే రాశితో పాటు నక్షత్ర మార్పు కారణంగా  మేష రాశి వారి జీవితంలో సానుకూల ఫలితాలు అందుకుంటారు. చేసే పనిలో పాటు వ్యాపారంలో మంచి పురోగతిని చూస్తారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. కెరీర్ లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. నాయకత్వ నైపుణ్యాలు మెరుగుపడతాయి. మీరు చేపట్టే ప్రతి పనిని మీరు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి ఉద్యోగం లభించే అవకాశాలున్నాయి. సొంతింటి కల నెరవేరుతుంది. 

ధనుస్సు రాశి.. ఫిబ్రవరిలో వచ్చే మూడు సూర్య సంచారాలు ధనుస్సు రాశి వారి ధైర్యంతో పాటు మనో బలాన్ని పెంచబోతున్నాయి. పనిచేసే వారికి ప్రమోషన్ లభించే అవకాశం ఉంది.వ్యాపారవేత్తలకు ఊహించని లాభాలను అందుకుంటారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సానుకూల ఫలితాలను అందుకుంటారు. విదేశీ యాన యోగం ఉంది. దీర్ఘకాలికమైన కోరికలు నెరవేరుతాయి.

సింహ రాశి.. ఫిబ్రవరిలో వచ్చే సూర్యుడి మూడుసంచారాలు సింహ రాశి వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతున్నాయి.  ముఖ్యంగా, ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉండబోతుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు క్రియేట్ చేయబోతున్నాయి. ప్రేమ జీవితం చాలా మధురంగా ​​ఉంటుంది. ఈ నెలలో అవివాహితులు తమ ఆత్మ సహచరుడిని కలిసే అవకాశాలున్నాయి.  కొత్త ఇంటితో పాటు వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కూడా పుష్కలంగా ఉన్నాయి.  అనుకున్న పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి.

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కూడా సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది.  జీ కన్నడ న్యూస్ కూడా దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

Surya Gochar 2026 Ravi Gochar Ravi Gochar in February Surya Gochar 2026 Rashifal Makara Sankranthi Sun enters Saturns house Astrology

