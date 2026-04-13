Surya Gochar 2026: కేతువు నక్షత్రంలో సూర్య సంచారం.. ఈ రాశులకు ధనలక్ష్మి కటాక్షం..


Surya Gochar 2026: కేతువకు సంబంధించిన అశ్విని నక్షత్రంలో సూర్య గోచారం వలన నాలుగు రాశుల వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు తీసుకురాబోతున్నాయి. ఈ కాలంలో, వ్యక్తులు అపారమైన సంపదను పొందే అవకాశాలున్నాయి. వారి కార్యాలయంలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించబోతున్నట్టు గ్రహ గోచారం చెబుతుంది. 
Ravi Transit in Mesha Rasi: సూర్యుడు కేతువుకు సంబంధించిన అశ్వని నక్షత్రంలో ప్రవేశించడం మూలానా.. మీకు సమాజంలో కీర్తి, గౌరవం లభించబోతున్నాయి.  సూర్యుడు త్వరలో కేతువు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు, దీనివల్ల 12 రాశుల వారిపై శుభ అశుభ ప్రభావాలు కలుగించబోతున్నాయి. సూర్యుడు 2026 ఏప్రిల్ 14, మంగళవారం అశ్విని నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వలన కొన్ని రాశుల వారికి అపార ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుంది. 

మకర రాశి..  కేతవు నక్షత్రంలో  సూర్యుని ప్రవేశం వల్ల మకరరాశి వారికి గణనీయమైన ప్రయోజనాలు లభించబోతున్నాయి. సంఘంలో మీ గౌరవ, మర్యాదలు  పెరగుతాయి. మీ పూర్వీకుల సంబంధించిన ఆస్తి కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి.  ప్రభుత్వ సంబంధిత పనులలో విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి. మీ ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. 

మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి అశ్విని నక్షత్రంలో సూర్యుని సంచారం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. మీ కోరికలు నెరవేరుతాయి. వ్యాపార సంబంధిత విషయాల్లో లాభాలు అందుకుంటారు. ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. కార్యాలయంలో సహోద్యోగుల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. ఈ సమయం రాజకీయాలలో బాగా రాణించే అవకాశాలున్నాయి. 

మేష రాశి : మేష రాశి వారికి అశ్విని నక్షత్రంలో సూర్యుని సంచారం శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతుంది. సంఘంలో మీ సామాజిక గౌరవం పురోగతి సాధ్యమయ్యే అవకాశాలున్నాయి.  కొత్త ప్రారంభాలకు ఇది మంచి సమయం అని చెప్పాలి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.  మీ నాయకత్వ నైపుణ్యాలు మెరుగుపడతాయి. విజయానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.  

సింహ రాశి.. సింహరాశిలో సూర్యుని సంచారం సింహరాశి వారికి గణనీయమైన ప్రయోజనాలను అందంచడం ఖాయం.  అదృష్టం మీకు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి.  ఉద్యోగంలో గౌరవ, మర్యాదలతో పాటు మన్ననలు అందుకుంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు తీర్ధయాత్రలకు వెళ్ళే అవకాశం కూడా లభించవచ్చు. వృత్తిలో పురోగతికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. ఆస్తికి సంబంధించిన సమస్యలు చిటికెలతో పరిష్కారమవుతాయి.

Disclaimer: ప్రియమైన పాఠకులారా.. ఈ వార్తను చదివినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ వార్త కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే  ఉద్దేశించింది. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ప్రకారం పండితులు సూచించిన దాన్ని మేము ప్రస్తావించాము. జీ న్యూస్ మీడియా ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. 

Top 10 Schools in Hyderabad 2026: సత్య నాదెళ్ల స్కూలా? లేక ర్యాంకుల ఫ్యాక్టరీయా? హైదరాబాద్‎లో టాప్ స్కూల్స్ ఇవే.. మీ పిల్లల కోసం ఏది బెస్ట్?