Surya Gochar 2026: రేవతి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. మార్చి 31 నుంచి ఈ 3 రాశులు ఏనుగు కుంభస్థలాన్నే బద్దలు కొడతారు..!

Sura Gochar 3 Lucky Signs From March 31: గ్రహాల రాజు సూర్యుడు మార్చి 31వ తేదీ రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. మీనరాశిలోనికి రేవతి నక్షత్రంలోకి మంగళవారం రాత్రి 8:16 గంటలకు ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సమయాన్ని రేవతి కార్తే అని కూడా పిలుస్తారు. అయితే ఆ రోజు నుంచి మూడు రాశులకు అదృష్టం వరిస్తుంది, పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఇందులో మీ రాశి కూడా ఉందా? ఓసారి లుక్కేయండి..
 
 ఈ రేవతి నక్షత్రంలో సూర్య సంచారం వల్ల మూడు రాశుల వారికి అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం నుంచి రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఏప్రిల్ 14వ తేదీ వరకు మూడో రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది.   

 మిథున రాశి..  రేవతి నక్షత్రంలోకి సూర్యసంచారం వాళ్ళ మిథున రాశి వారికి అన్ని పనులు పూర్తవుతాయి. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న కొత్త ఉద్యోగాలు కూడా కలిసి రావచ్చు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొన్ని రోజులగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తయిపోతాయి.   

 వృషభ రాశి..  ఈ సూర్య సంచారం వల్ల వృషభ రాశి వారికి కూడా పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. వృషభ రాశి వారికి అనుకున్న పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారాలు కూడా అభివృద్ధి బాటలో పరుగెడతాయి. డబ్బు కూడా కలిసి వచ్చే సమయం.

 కుంభరాశి..  రేవతి నక్షత్రంలో సూర్య సంచారం వల్ల కుంభ రాశి వారికి కూడా పదోన్నతి వస్తుంది. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఈ సంచారం వల్ల వ్యాపారాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఒక శుభకరమైన సమయం అవుతుంది. అనుకోని లాభాలు కూడా ఈ రాశివారు పొందుతారు.

(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

