Surya Gochar 2025: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అన్ని శుభాలే.. త్వరలో విదేశీ, వివాహా యోగం..

Surya Gochar 2025: గ్రహాల అధిపతి అయిన సూర్యుడు తన సొంత రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. దీంతో సింహ రాశి వారి ఆయుష్షు పెరగబోతుంది. సూర్యడు ఆగష్టు 16న తన సొంత రాశి అయిన సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించ బోతున్నాడు. దీంతో ఈ రాశుల వారికి త్వరలో వివాహా యోగంతో పాటు సంపదలు కురిపించనున్నాడు.
Surya Gochar 2025:సూర్యుడు ప్రతి నెల ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశించడాన్ని సంక్రమణం అంటారు. ఇలా సూర్యుడు కర్కాటక రాశి నుంచి సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. దీని వలన కొన్ని రాశుల వారికి పదోన్నతితో పాటు జీవితంలో ఉన్నత స్థితికి చేరుకోనున్నారు. అంతేకాదు పోటీ పరీక్షలలో రాణిస్తారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మిథున రాశి... సూర్యుడు సింహ రాశిలో ప్రవేశిండం వలన మిథున రాశి వారికి ఆదాయం సమకూరుతుంది. మీ సంపద అమాంతం పెరకబోతుంది. మీ మాటలకు విలువ పెరుగుుతంది. మీ వాక్చాతుర్యంతో మంచి విజయాలను అందుకుంటారు. పెళ్లి కానీ వారికి ఇదే మంచి తరుణం. ఇదే యేడాదిలో వివాహాం జరిగే అవకాశాలున్నాయి.
మీన రాశి.. సూర్య సంచారము మీన రాశి వారికి అద్భుత యోగం కలగబోతుంది. మీలో కొత్త శక్తిని పెంచబోతుంది. కొత్త వ్యాపారాల నుండి ఆదాయం పెరుగుతుంది. విదేశీ యోగం వలన కార్యాలయం నుండి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది. ఆర్థిక వనరులు పెరుగనున్నాయి. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది.
సింహా రాశి.. యేడాది తర్వాత రవి.. తన సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించడం వలన సింహ రాశి వారికి అదృష్టం బంకలా పట్టుకోనుంది. మీ ఆరోగ్యంలో మెరుగుదల ఉండబోతుంది. మీ కెరీర్ లో కొత్త పుంతలు తొక్కబోతున్నారు. వివాహాం కానీ స్త్రీ, పురుషులకు ఆదాయం లభిస్తుంది.
మేష రాశి.. సూర్య సంచారము మేష రాశి వారికి వారసత్వంగా ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు పరష్కరామవుతాయి. గత కొంత కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న డబ్బు చేతికి అందే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగార్దులు కొత్త అవకాశాలు తెరుచుకుంటాయి.
కుంభ రాశి.. సూర్య సంచారము కుంభరాశి వారికి ప్రమోషన్ అదృష్టాన్ని తీసుకు రాబోతుంది. మీరు వ్యాపారంలో అంచనాలకు మించి ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తారు. సమాజంలో మీ కీర్తి, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఈ యేడాది వివాహా యోగం కలగబోతుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు ఇతర రంగాల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.