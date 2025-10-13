Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..

Surya Gochar: సూర్యుడు ప్రతి నెల ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశించడాన్ని సంక్రమణం లేదా సంక్రాంతి అంటారు. ఇలా సూర్యుడు ప్రతి నెల ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. త్వరలో సూర్యుడు కన్యా రాశి నుంచి తులా రాశిలోకి ప్రవేశించడం వలన కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపులు తీసుకోబోతుంది.
Surya Gochar: అక్టోబర్ 17న, సూర్యుడు కన్య రాశి నుండి తులారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. శుక్రుని రాశి అయిన తులారాశిలోకి సూర్యుని సంచారం చాలా మందికి కెరీర్, వ్యాపారం, కుటుంబ జీవితంలో మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఈ రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం మరింత పెరుగుతుంది. అదృష్టం మద్దతుతో మీరు అపారమైన ఆనందం, సంపదను అందుకుంటారు. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏమిటో చూద్దాం..
ధనుస్సు రాశి: సూర్యుడు మీ పదకొండవ లాభదాయక ఇంట్లోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ధనుస్సు రాశి వారు సూర్య సంచారము తర్వాత వీరి జీవితం బంగారు మయంగా మారబోతుంది. మీరు మీ కెరీర్, ప్రభుత్వ రంగాల నుండి ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. మీ పని సామాజికంగా మీ కుటుంబ జీవితంలో ప్రశంసించబడుతుంది. ఈ సంచారముతో అదృష్టం మీకు అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. గతంలో పెండింగ్ లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఈ సమయంలో, కుటుంబ సభ్యుల సలహా మిమ్మల్ని ఆర్థిక నష్టాల నుండి రక్షిస్తుంది. మీ ఆరోగ్యంలో సానుకూల మార్పులు కూడా సాధ్యమే.
మిథునరాశి: సూర్యుడు మిథున రాశిని పాలించే గ్రహం బుధుడికి అత్యంత సన్నిహితుడు. అక్టోబర్ 17న, సూర్యుడు మిథున రాశిలోని ఐదవ ఇంట్లోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ ఇంట్లో ఉండటం వల్ల మీ విద్యా రంగంలో గణనీయమైన మార్పులు సంభిస్తాయి. మీ కెరీర్లో అదృష్టం మీకు అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. కొంతమందికి ప్రమోషన్ లేదా జీతంలో పెరుగుదల ఉంటుంది ఈ సమయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఈ రాశి కింద జన్మించిన వారి ప్రేమ జీవితంలో కూడా సూర్యుని సంచారం సానుకూల మార్పులను తీసుకురాబోతుంది.
సింహ రాశి: సింహ రాశివారికి అధిపతి సూర్యుడు మీ మూడవ ఇంట్లోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సంచారము సాహసోపేత కార్యకలాపాలలో పాల్గొనడానికి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. సైనికులు లేదా పోలీసు దళంలో ఉన్నవారికి కొన్ని శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఈ సంచారము తర్వాత కెరీర్ ఇబ్బందులు ముగియవచ్చు. దీనితో పాటు, మూడవ ఇంట్లో సూర్యుడు ఉండటం వల్ల మీరు అన్ని విషయాల్లో విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ జీవితంలో, మీ సోదరులతో మీకు పూర్తిగా మద్దతుగా నిలుస్తారు. మీరు వారితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపవచ్చు.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు, మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ వనరుల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.