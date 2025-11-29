English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Surya Gocharam: సూర్య గోచారంతో ఈ మూడు రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం..

Surya Gocharam: నవగ్రహాల రాజు సూర్యడు ప్రతి నెల ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. అలా ప్రవేశించడాన్ని సంక్రమణం లేదా సంక్రాంతిగా పిలుస్తంటారు. ఇలా ప్రతి నెల ఒక్కోరాశికి సంబంధించిన సంక్రాంతి వస్తుంది. త్వరలో సూర్య భగవానుడు .. ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేవించడం వలన కొన్ని రాశులు వారి జీవితంలో పలు మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. అంతుకు ముందు రవితో శుక్రుడి కలయికతో  ఈ రాశుల  వారికి గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. 

 
ప్రస్తుతం సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. త్వరలో  శుక్రుని ప్రవేశం కొన్ని రాశులకు శ్రేయస్సును తీసుకురాబోతుంది. అంతేకాదు రవి, శుక్ర గ్రహాల  ప్రవేశంతో ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఆనందం, సంపద,  కీర్తితో పాటు వీరి జీవితం కొత్త పుంతలు తొక్కబోతుంది. 

సూర్య సంచారము జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది ఎందుకంటే ఇది కెరీర్, ఆరోగ్యం, ప్రతిష్ఠ, ఆర్థిక స్థితిని ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. సూర్యుడు డిసెంబర్ 3, 2025న కేతు నక్షత్రంలోకి డిసెంబర్ 16, 2025న ధనుస్సులో ప్రవేశిస్తాడు. కేతు నక్షత్ర అధిపతి బుధుడు. సూర్యుడికి స్నేహ పూర్వక గ్రహం కాబట్టి ఈ సంచారము అనేక రాశులకు మంచి చేయబోతుంది.  

సింహ రాశి..  సూర్య, శుక్ర సంచారంతో సింహరాశి వారికి అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది. మీలో  సానుకూల ఆలోచనలు పెరుగుతాయి, సామాజిక హోదా పెరుగుతుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ఉన్నవారికి కావలసిన బదిలీ లేదా పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది. సంపదలో వృద్ధి కూడా సాధ్యమే.

మేష రాశి.. సూర్య సంచారం మేష రాశి వారికి అనుకోని లాభాలను తీసుకురాబోతుంది. ఇది కెరీర్,  వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతాయి. మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.  పదోన్నతితో పాటు మీకు కొత్త బాధ్యతలతో మీ జీవితం పరుగులు పెడుతుంది. గత కొంత కాలంగా అనుభవిషస్తున్న కష్టాలు పటాపంచలు అవుతాయి. 

కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి ఇది చాలా ఆనందకరమై  సమయం. ఇంటి నుండి పని వరకు ప్రతిచోటా మీకు మద్దతు లభిస్తుంది. చిన్న లేదా దీర్ఘ ప్రయాణాలు సాధ్యమే. ఐటీ, రచన, కమ్యూనికేషన్ రంగాలలో పనిచేసే వారికి పదోన్నతి లభిస్తుంది. మీ ఖ్యాతి పెరుగుతుంది.  భౌతిక సౌకర్యాలు మరింత పెరుగుతాయి.   

ప్రతిరోజూ ఉదయం సూర్య మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల మీ మనస్సు, శరీరం బలపడటమే కాకుండా, అన్ని రకాల వ్యాధులను నయం చేస్తుంది. సూర్యుడు ఆరోగ్య ప్రదాత. మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, సమాచారం, పండితులు, పంచాంగం ఆధారంగా రూపొందించబడింది. జీ మీడియా ఈ సమాచారాన్ని ధృవీకరించడం లేదు.   

