  • Surya Grahan 2026: సూర్యగ్రహణం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ ఒక్క రాశి వారిపైనే ఎక్కువ, నెల రోజులు తస్మాత్‌ జాగ్రత్త..!

 Surya Grahan 2026 Effect On Aquarius: నేడు ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ మంగళవారం ఈ సంవత్సరంలో మొదటి సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. సాధారణంగా గ్రహణాలు అంటేనే మన హిందూమతంలో అశుభ కాలంగా పరిగణిస్తారు. ప్రధానంగా కుంభరాశి ధనిష్ట నక్షత్రంలో ఈ సూర్యగ్రహణం సంభవిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో కుంభ రాశి వారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ సూర్యగ్రహణం ఎఫెక్ట్‌ నెలరోజులపాటు వీరికి ఇబ్బందులు తప్పవు. పండితుల ప్రకారం పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
 
 ఫిబ్రవరి 17వ తేదీన సూర్యగ్రహణం మధ్యాహ్నం 3:17 గంటలకు ప్రారంభమై.. సాయంత్రం 7:56 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. సాధారణంగా ఈ గ్రహణ కాలంలో 12 రాశులవారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే. అయితే ఒక్క రాశిపై ఈ సూర్యగ్రహణం ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరికి నెల రోజులపాటు ఇబ్బందులు తప్పవు.   

 ఈ సూర్యగ్రహణం ఎఫెక్ట్ కుంభ రాశి వారిపై ఎక్కువ ఉంటుంది. వీరికి ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో కూడా జాగ్రత్త వహించాలి. ఎంతో ఓర్పుగా ఉంటే విజయం సాధిస్తారు. లేకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు. ఉద్యోగంలో కూడా చిరాకు రావచ్చు.    

 సూర్యగ్రహణం ఎఫెక్ట్ వల్ల కుంభ రాశి వారికి మానసిక ఆందోళన కూడా పెరుగుతుంది. ధన నష్టం వాటిల్లుతుంది. ఏ పనులు ప్రారంభించిన పూర్తవ్వవు. కొత్త ప్రాజెక్టులు మానుకోవడమే మంచిది. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లుతుంది. కుటుంబ జీవితంలో కూడా గొడవలు ఇంట్లో దూరాలకు దారితీస్తుంది.   

 ఈ సూర్య గ్రహణం వల్ల కుంభ రాశి వారి ఆరోగ్యం కూడా బాగుండదు. వీరి డైలీ రొటీన్ మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. మానసిక ఒత్తిడి, నిద్రలేమి సమస్య కూడా ఏర్పడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతిరోజు యోగా, మెడిటేషన్ వంటివి చేయాలి. మంచి డైట్‌కు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. కుంభ రాశి వారికి ఈ నెల రోజులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది.  

(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

