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Surya Grahan: సూర్యగ్రహణం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశి వారికి మహర్దశ పట్టినట్లే.. కోటీశ్వరులవ్వడం గ్యారెంటీ!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 12, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:39 PM IST

Surya Grahan Impact: అమావాస్య రోజున ఏర్పడే చివరి సూర్యగ్రహణం కారణంగా ఈ కింది రాశివారికి ఊహించని అదృష్టం లభిస్తుంది.  అంతేకాకుండా అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. 

Surya Grahan Impact Telugu: ఖగోళంలో జరిగే ప్రతి మార్పు తప్పకుండా మానవ జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గ్రహణాల ప్రభావం అన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. ఇదిలా ఉంటే ఆగస్టు 12న ఏర్పడే.. ఈ ఏడాది చివరి సూర్యగ్రహణం జ్యోతిష్య శాస్త్రపరంగా అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకోబోతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
 

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అమావాస్య ..

ఈ చివరి గ్రహణం అమావాస్య రోజున ఏర్పడబోతోంది. ఇదే సమయంలో శ్రావణ మాసం కూడా ప్రారంభం కూడా కాబోతోంది. ఈ గ్రహణం మొత్తం 12 రాశులపై ప్రభావం చూపినప్పటికీ.. ఒక రాశి వారి జీవితంలో మాత్రం సానుకూల మార్పులను తీసుకురాబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మిథున రాశి (Gemini) వారికి మాత్రం ఊహించని అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది.   

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మిథున రాశిలో కుజుడి సంచారం.. 

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఆగస్టు 2వ తేదీనే వృషభ రాశి నుంచి మిథున రాశిలోకి కుజుడు సంచారం చేసిన సంగతి తెలిసిందే.. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కుజుడిని అద్భుతమైన శక్తి, ధైర్యం, ఉత్సాహానికి కారకుడిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈ కుజుడు మిథున రాశిలో ఉన్న సమయంలోనే.. ఆగస్టు 12న సూర్యగ్రహణం ఏర్పడటం కారణంగా ఈ రాశి వారికి మహర్దశ పట్టబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.  

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మిథున రాశి

ఈ సమయంలో మిథున రాశి వారి దరిదాపుల్లోకి కూడా బద్ధకం చేరదని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.. ఎప్పటినుంచో పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు కూడా సింపుల్‌ ఊపందుకుంటాయి. ఎంతటి కఠినమైన సవాళ్లనైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేందుకు వీరు సిద్ధంగా ఉంటారు. అంతేకాకుండా కష్టానికి తగిన గుర్తింపు కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.  

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అరుదైన గ్రహణ ప్రభావం

ఈ అరుదైన గ్రహణ ప్రభావంతో మిథున రాశి వారికి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి.. మీ మాటల్లో ఒక తెలియని ఆకర్షణ పెరగడంతో ఎక్కడ మాట్లాడిన అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.. మీ వాక్చాతుర్యంతో మీరు ఎదుటి వారిని సులభంగా ఒప్పుకునే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.  

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వృత్తిపరమైన జీవితం

మిథున రాశి వారికి వృత్తిపరమైన జీవితంలో (Professional Life) అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయం వీరికి గోల్డెన్ పీరియడ్‌గా మారుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆఫీసులో మీరు చేసే శ్రమకు, అంకితభావానికి తగిన గుర్తింపు కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. పై అధికారులతో సత్సంబంధాలు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి.   

TAGS:
Surya Grahan
August Surya Grahan 2026
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Surya Grahan 2026 August

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