English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Surya Kuja yuthi: సూర్యుడు కుజ సంయోగంతో ఈ 4 రాశుల వారికి లక్ తో పాటు అనూహ్య రాజయోగం..

Surya Kuja yuthi: సూర్యుడు కుజ సంయోగంతో ఈ 4 రాశుల వారికి లక్ తో పాటు అనూహ్య రాజయోగం..

Surya Kuja yuthi 2026: గ్రహ మండలంలో కొన్ని గ్రహాల కలయికు మంచి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఇక నవ గ్రహాల్లో ప్రతి గ్రహానికి దాని స్వంత ప్రత్యేకమైన దైవికమైన శక్తి ఉంటుంది. ఫిబ్రవరిలో జరిగే రవి, కుజ సంయోగంతె ఈ రాశుల వారికి ఉపాధితో పాటు వ్యాపార రంగాలలో, ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి సువర్ణావకాశాలను తీసుకురాబోతుంది.  

 
1 /8

Ravi Kuja Yuthi 2026: ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నవారికి లేదా కొత్త ఆస్తులను కొనాలనుకునే వారికి ఇది చాలా అనుకూలమైన సమయం అనే చెప్పాలి.  అదృష్టం మద్దతుతో, ఈ రాశుల వారి జీవితంలో అపారమైన ఆనందంతో పాటు సంపద లభించబోతుంది. ఇంతకీ గ్రహ మండలంలో రాజు, స్వర సైన్యాధ్యక్షుల కలయికతో ఈ రాశుల వారి జీవితంలో అనూహ్య రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. 

2 /8

జ్యోతిష్యం ప్రకారం, గ్రహ మార్పులు మానవ జీవితంపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఫిబ్రవరి 2026 లో అరుదైన గ్రహ సంయోగం జరుగబోతుంది. గ్రహాల రాజు సూర్యుడు, శౌర్యానికి ప్రతీక అయిన కుజుడు ఒకే రాశిలో కలవడంతో ప్రత్యేకమైన యోగాన్ని ఏర్పరుస్తున్నారు. సూర్యుడు గౌరవానికి చిహ్నం అయితే.. కుజుడు ధైర్యానికి ప్రతీక. ఈ రెండు శక్తివంతమైన జీవులు కలిసినప్పుడు, ఇది కొన్ని రాశులకు వారికి రాజయోగంగా మారబోతుంది. 

3 /8

మిథున రాశి: మిథున రాశి వారికి సంబంధించి మీ కెరీర్‌లో ఊహించని మార్పులు సంభవిస్తాయి. వ్యవస్థాపకులు భారీ లాభాలను ఆర్జిస్తారు. కార్యాలయంలో మీ సృజనాత్మక ఆలోచనలు గుర్తిస్తారు. అదృష్టం మద్దతుతో, మీరు గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. వివాహాం కానీ స్త్రీ, పురుషులకు త్వరలో పెళ్లి బంధంతో ఒకటవుతారు. 

4 /8

తులా రాశి: ఈ రాశి వారు ఆర్థికంగా చాలా బలంగా ఉంటారు.  వారు తమ వృత్తి జీవితంలో పురోగతిని చూడబోతున్నారు. సులభంగా కష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అన్నింటా విజయం సాధిస్తారు. అదృష్టం మద్దతుతో మీకు డబ్బుకు లోటుండదు.   

5 /8

మేష రాశి: మేష రాశి వారికి అధిపతి కుజుడు కాబట్టి ఈ రాశి వారిలో విశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరిస్తారు. అంతేకాదు ఉన్నతాధికారుల నుండి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులకు ఇది మంచి సమయం. సొంతింటి కల సాకారమయ్యేందకు ఇదే పెద్ద ముందడుగు. 

6 /8

సింహ రాశి: సింహ రాశి అధిపతి సూర్యుడు. ఈ సంయోగం వలన సమాజంలో వారి గౌరవాన్ని పెంచుతుంది. ప్రభుత్వ పనుల్లో అడ్డంకులు తొలగిపోయి విజయం చేకూరుతుంది. అదృష్టం మద్దతుతో మీరు గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంటారు. 

7 /8

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: కుజుని ప్రభావం వల్ల కోపం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. చీటికి మాటికి అన్నింటిపై కోపం ప్రదర్శిస్తుంటారు. దానిని నియంత్రించుకోవాలని జ్యోతిష్కులు చెబుతున్న మాట.  ఈ కాలంలో ప్రతిరోజూ ఉదయం సూర్యుడికి 'అర్ఘ్యం' సమర్పించడం శుభ ఫలితాలను అందుకుంటారు.  అలాగే, హనుమంతుడిని పూజించడంతో పాటు హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల గ్రహ దోషాలు తొలగిపోయి మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. భూమి లేదా ఆస్తికి సంబంధించిన ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ వ్యక్తిగత జాతకాన్ని తనిఖీ చేసుకోవడం మంచిది.

8 /8

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా మత గ్రంథాలు, హిందూ సంప్రదాయ వాదులు, గ్రహ గోచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

Sun Mars Conjunction Ravi Kuja Conjuction Zodiac signs Astrological impact Career Growth financial gains Confidence boost Astrology horoscope

Next Gallery

Tomorrow School Holiday: రేపు పబ్లిక్ హాలిడే.. అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు..!