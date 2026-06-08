Surya Kumar Yadav: టీ20 వరల్డ్ కప్ విజయం తరువాత సూర్యకుమార్ యాదవ్కు కష్టకాలం మొదలైంది. కెప్టెన్గా ఒక్క సిరీస్ ఓడిపోకుండా గెలిపించిన సూర్య భాయ్.. ఆటగాడిగా మాత్రం దారుణంగా ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఐపీఎల్లోనూ చెత్త ఫామ్ను కంటిన్యూ చేశాడు. దీంతో సెలెక్టర్లు కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు. కెప్టెన్సీ నుంచి తీసేయడంతోపాటు ఏకంగా టీమ్ నుంచి కూడా సాగనంపిచేశారు. ఇక ఐపీఎల్లోనూ సూర్య కుమార్ యాదవ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ముంబై ఇండియన్స్ను వీడేందుకు సూర్యకుమార్ యాదవ్ రెడీ అయినట్లు జోరుగా వార్తలు ప్రచారం అవుతున్నాయి. తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ నుంచి ముంబై ఇండియన్స్ టీమ్కు సంబంధించిన పోస్టులు అన్ని డిలీట్ చేయడంతోపాటు అన్ ఫాలో చేయడంతో ఈ ప్రచారం మొదలైంది.
దాదాపు 100 పోస్టులను డిలీట్ చేసిన సూర్య భాయ్.. ప్రొఫైల్ పిక్ను కూడా మార్చేశాడు. ఈ సీజన్లో సూర్య 13 ఇన్నింగ్స్లలో కేవలం 270 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ముంబై ఇండియన్స్ 9వ స్థానంతో సీజన్ను ముగిసింది.
టీ20 కెప్టెన్సీ నుంచి తొలగించడం.. జాతీయ జట్టు నుంచి పూర్తిగా పక్కనపెట్టిన తరువాత సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఇలా చేయడంతో అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. ముంబై ఫ్రాంచైజీ తరుఫున 4,000కు పైగా పరుగులు సాధించాడు. ఈ ఐపీఎల్ సీజన్కు ముందు సూర్యను రూ.16.35 కోట్లకు ముంబై రిటైన్ చేసుకుంది.
ఇక వచ్చే సీజన్కు కోల్కతా నైట్రైడర్స్ లేదా లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ చేరే అవకాశం ఉందని సోషల్ మీడియాలో రూమర్లు పుట్టుకొస్తున్నాయి. అయితే ముంబైను వీడే విషయంపై క్లారిటీ వచ్చిన తరువాత సూర్య కోసం మిగిలిన ఫ్రాంచైజీలు పోటీ పడే అవకాశం ఉంది.
ఇప్పటికే హర్ధిక్ పాండ్యా ముంబైను వీడే ఆలోచనలో ఉండగా.. ఇప్పుడు సూర్య కుమార్ యాదవ్ కూడా అదే బాటలో వెళితే.. జట్టును పూర్తిగా పునర్మించాలని ముంబై యాజమాన్యం భావిస్తోంది. తిలక్ వర్మకు నాయకత్వ బాధ్యతలు అప్పగించే ఛాన్స్ ఉంది.