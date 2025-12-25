Surya Mangala Yuti: కుజ అశుభ రాజయోగం.. 2026లో ఈ 3 రాశులకు సవాళ్లతో సావాసం..!

Surya Mangala Yuti Effect 2026: కొత్త సంవత్సరం రాబోతుంది. కొత్త యోగాలు కూడా ఏర్పడబోతున్నాయి. 2026 లో సూర్యుడు, కుజుడు సంయోగం వల్ల ఒక అశుభకరమైన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశులపై చెడు ప్రభావం పడుతుంది. ఈ రాశులు 2026లో మొత్తం సవాలతో సావాసం చేయాల్సి వస్తుంది. 2026లో ఏ రాశులు అత్యంత జాగ్రత్త వహించాలి. కుజుడి ప్రభావం ఎవరిపై ఉంటుంది తెలుసుకుందాం.
నూతన సంవత్సరం రాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్తగా గ్రహాల యోగాలు కూడా ఏర్పడబోతున్నాయి. అయితే 2026 కుజుడు అధిపతి. దృక్ పంచాగం ప్రకారం దీనివల్ల మూడు రాశులపై అశుభయోగం ప్రభావం పడుతుంది. జనవరి 14వ తేదీ 2026 నుంచి జనవరి 17వ తేదీ వరకు ఈ ప్రభావం ఉంటుంది. సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కాబట్టి రాశులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మేషరాశి.. సూర్య కుజ కలయిక వల్ల మేషరాశికి అశుభ యోగం ఏర్పడుతుంది. వృత్తిపరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఏర్పడవచ్చు. ఆర్థిక లోటు కలుగుతుంది. ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ఇతరుల వివాదాల్లో జోక్యం చేసుకోకపోవడమే మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఇది అశుభకరమైన యోగం అని చెప్పవచ్చు. సూర్య కుజల కలయికల వల్ల వీళ్ళకి ఆకస్మిక దన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. కొత్త వ్యాపారాలు చేయకండి. సంబంధంలో జాగ్రత్త వహించండి.
ఈ సింహరాశికి కూడా సూర్య కుజ కలయిక అశాంతిని కలిగిస్తుంది. కెరీర్లో కూడా ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి రాని కాలం. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. సంయమనంతో ఉంది ఓపిగ్గా ఉండండి. తద్వారా కాస్త ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు.
(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)