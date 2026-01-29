Surya Rahu Yuti 2026: 18 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన సూర్యగ్రహణం.. ఈ 3 రాశుల జీవితం తలకిందులయ్యే సమయం..!

Surya Rahu Yuti 2026 Unlucky Signs: సాధారణంగా మన హిందూ సంప్రదాయంలో సూర్య, చంద్ర గ్రహణాలు అశుభంగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజున ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు కూడా ఎంతో అవసరం. అయితే ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ అరుదైన సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. ప్రధానంగా ఇది సూర్యుడు రాహువు, కుంభరాశిలో కలిసి 18 ఏళ్ల తర్వాత ఏర్పడుతున్న అరుదైన సూర్యగ్రహణంగా పరిగణిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మూడు రాశుల వారికి అశుభ సమయంగా పండితులు చెబుతున్నారు. వారు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
2026 ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ 18 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన సూర్య గ్రహణం ఏర్పడుతుంది. ఈ మూడు రాశుల వారికి ఇది కష్టకాలం అని చెప్పొచ్చు. సూర్యుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అప్పటికే రాహువు కూడా అదే గ్రహంలో ఉన్నాడు. ఈ రెండు కలిసి అశుభయోగం ఏర్పరుస్తున్నాయి.
సూర్య, రాహు 18 ఏళ్ల తర్వాత ఈ కలయిక వల్ల అనారోగ్యం, ఆర్థిక నష్టం, ఒత్తిడి కూడా కొన్ని రాశులకు ఎక్కువ అవుతాయి. ప్రధానంగా వీరికి ఆర్థిక నష్టాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మూడు రాశుల వారు జాగ్రత్త వహించాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
సూర్య రాహువు యతి వల్ల మీన రాశి వారికి తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక ధన నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించాలి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది.
ఈ సూర్య రాహు యుతి వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్య సమస్యలు మరింత పెంచుతాయి. ఎప్పటికప్పుడు ఆరోగ్యం విషయంలో కర్కాటక రాశి వారు జాగ్రత్త వహించాలి. లేకపోతే మానసిక ఒత్తిడి కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా పెరుగుతాయి.
కన్య రాశి వారు కూడా ఈ సమయంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది. సూర్య రాహు యుతి వల్ల వీరికి శత్రువులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ధన నష్టం వాటిల్లుతుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోరాదు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)