Ratha Saptami Lucky Zodiac Signs: రథ సప్తమి నుంచి సూర్య భగవానుడి అద్బుతమైన అడుగు.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం..

Ratha Saptami Lucky Zodiac Signs: సంక్రాంతి నుంచి సూర్యుడు దక్షిణాయణం నుంచి ఉత్తరాయణం వైపు పయణిస్తున్నాడు. ఇదే ఉత్తరాయణంలో మాఘ శుద్ధ సప్తమి న వచ్చే రథ సప్తమికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ నెల 25న వచ్చే రథ సప్తమి నుండి సూర్య భగవానుడి వేగం పెరుగుతుంది.
Ratha Sapthami: రథ సప్తమి రోజున సూర్యుడికి సంబంధించిన ఆదిత్య హృదయం పఠించడం వలన అన్ని దోషాల నుంచి విముక్తి పొందుతారని మన సనాతన ధర్మ శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. సూర్య సంచారం వలన కొన్ని రాశుల వారికి ఆరోగ్యం, ఆదాయంతో పాటు పితృత్వం, అధికారం, ప్రభుత్వం నుంచి మంచి ప్రయోజనాలు లభించబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది. ఇంతకీ ఆ రాశులు ఏమిటో చూద్దాం..
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి యొక్క 9వ ఇంట్లో సూర్యుడు బలంగా సంచరిస్తున్నందున, వృషభ రాశికి సంబంధించిన ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగులు, నిపుణులు, వ్యాపారవేత్తలకు మంచి అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. వివాహా ప్రయత్నాలు ఫలమిస్తాయి. విదేశీ సంబంధాలు బలపడతాయి. పిల్లలు విదేశాలలో ఉన్నత విద్య అవకాశాలు అందుకుంటారు. ధీర్ఘ వ్యాధుల నుండి విముక్తులవుతారు. పట్టిందల్లా బంగారమే అన్నట్టుగా సాగిపోతుంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలకు మంచి అవకాశం ఉంటుంది. పిల్లలు పుట్టే సూచనలు కూడా ఉన్నాయి.
వృశ్చిక రాశి: వృషభ రాశి యొక్క పదవ ఇంటి అధిపతి అయిన చాలా శుభప్రదమైన సూర్యుడు మూడవ ఇంట్లో బలాన్ని పొందబోతున్నాడు. ఇది ఆదాయం, వృత్తిలో ఊహించని వృద్ధికి దారితీయబోతుంది. చేపట్టిన ఏదైనా ప్రయత్నం విజయవంతమవుతుంది. నిరుద్యోగులకు అరుదైన అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. ఉన్నత హోదా కలిగిన కుటుంబంలో వివాహాం అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ప్రయాణం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. పనిలో వేగంగా పురోగతి ఉంటుంది. కెరీర్, పని లేదా వ్యాపారం కోసం ఇతర దేశాలకు ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది.
మేష రాశి: మేష రాశిలో పదవ ఇంట్లో సంచరిస్తున్న సూర్యుడు.. రథ సప్తమి కారణంగా ఆదిత్యుడి బలం పెరిగేకొద్దీ, మేష రాశి వారందరూ తమ పనిలో మంచి పురోగతిని చూస్తారు. అధికారాన్ని పొందడంతో పాటు, ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులకు డిమాండ్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది. అధికారుల నుండి లాభాలను అందుకుంటారు. తండ్రి వైపు నుండి ఆస్తి, సంపద లభించబోతున్నాయి. చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తులతో కూడా సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. రాజకీయ ప్రభావం పెరుగబోతున్నాయి.
మీన రాశి: మీన రాశి వారికి శుభ స్థానంలో సూర్యుడు బలంగా ఉండటం మూలానా..మునుపటి రోజు శని దోషంతో సహా అన్ని దుష్టశక్తులు ఈ రాశులపై తొలిగిపోనున్నాయి. ఆరోగ్యం చాలా మెరుగుపడుతుంది. ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉండబోతుంది. పనిలో వేగంగా పురోగతి ఉంటుంది. కెరీర్, వ్యాపారంలో స్తబ్దత తొలగిపోతుంది. నిరుద్యోగులకు విదేశీ ఆఫర్లు లభించబోతున్నాయి. ఆర్థిక, వ్యక్తిగత,ఆరోగ్య సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కరించబడతాయి.
తులా రాశి: తులారాశి యొక్క నాల్గవ ఇంట్లో సూర్య భగవాగవానుడు సంచరిస్తున్నందున రథ సప్తమి నాడు బలం పెరిగేకొద్దీ ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలకు మంచి అవకాశం ఉంది. మీరు పనిలో ఉన్నత పదవులు పొందే అవకాశాలున్నాయి. అనేక దిశల నుండి ధన ప్రవాహం లభించబోతుంది. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి. ఇల్లు, వాహన యోగాలు ఏర్పడతాయి. కుటుంబంలో ఆనందం, శాంతి వెల్లి విరుస్తుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి: ధనుస్సు రాశి వారికి రెండో ఇంట్లో ఉన్నందున ఈ రాశి వారికి ఉన్నతంగా ఉండబోతుంది. ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉండబోతుంది. ముఖ్యమైన అవసరాలు నెరవేరుతాయి. ఆర్థికంగా వ్యక్తిగత సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కరించబడతాయి. ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభించబోతున్నాయి. తన పూర్వీకుల ఆస్తిని పొందే అవకాశాలున్నాయి. విదేశీ ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగులు, నిపుణులు, వ్యాపారవేత్తలకు మంచి అవకాశాలు లభించే అవకాశాలున్నాయి. లభిస్తాయి. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా కొనసాగుతుంది.
గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన సమాచారం అంతా ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారంతో పాటు జ్యోతిష్య పండితులు.. పంచాంగం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దానిని ధృవీకరించడం లేదు.