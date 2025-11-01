Surya Shani Yuthi: రవి, శనిల సంయోగం.. ఈ నాలుగు రాశుల వారికి అపార ధన యోగం..

Surya Shani Yuthi: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని గ్రహాల కలయికకు మంచి యోగం ఉండబోతుంది. ఇక నవగ్రహాల్లో తండ్రి కుమారులైన సూర్య భగవాడు.. శనీశ్వరుడు ఒకే రాశిలో సంచరించబోతున్నారు. స్వతహాగా ఈ రెండు గ్రహాలకు అంతగా పడదు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో సూర్య-శనీశ్వరుల సంయోగం అనేది జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగించబోతుందట.
Surya Shani Yuthi:శనిదేవుడు మరియు సూర్య భగవానుడు తండ్రి కొడుకులైన ఒకరంటే మరొకరికి పడదు. ఈ రెండు గ్రహాలు బద్ధ శత్రువులు. కానీ అక్టోబర్ నెలలో, ఈ రెండు గ్రహాలు సంయోగం చెందుతున్నాయి. దీంతో కొన్ని రాశులకు సంబంధించిన వ్యక్తులపై చాలా శక్తివంతమైన ప్రభావాన్ని చూపబోతుంది. ఈ ప్రభావం నుండి వారు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందుకోబోతున్నారు. ఆ అదృష్ట రాశిచక్ర గుర్తులు ఏవో తెలుసుకుందాం.జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, అన్ని గ్రహాలు ఏదో ఒక సమయంలో ఖచ్చితంగా తామున్న రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. సూర్యుడు ఇటీవల తులారాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఇప్పటికే చాలా శక్తివంతమైన శనీశ్వరుడు, మీనంలో తిరోగమనం కారణంగా చాలా బలంగా మారింది.
ఈ రెండు గ్రహాలు అక్టోబర్ 17న ఒక వింత కలయికను ఏర్పరుస్తాయని జ్యోతిష్కులు చెబుతున్న మాట. దీని కారణంగా, ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల అదృష్టం విపరీతంగా పెరగబోతుంది.ఆర్థిక సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభించబోతుంది. వారి కోరికలు సులభంగా నెరవేరుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు అవుతున్నారో తెలుసుకుందాం..
కన్య రాశి: ఈ అక్టోబర్ నెల నుండి, కన్య రాశి వారు తమ జీవితంలో ఇప్పటి వరకు అనుభవిస్తున్న కష్టాలు తొలిగిపోయి కొత్త ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. మీ ఆరోగ్యం గతంలో కంటే బాగుంటుంది. శని దేవుడు ప్రభావం కారణంగా, ఈ సమయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం కూడా అపారంగా పెరుగుతుంది. అలాగే, గత కొంత కాలంగా నిలిచిపోయిన మీ పనులు పూర్తి చేస్తారు.
తులా రాశి: శనీశ్వరుడు, సూర్య భగవానుడు ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావం వల్ల తులా రాశి వారికి అద్భుతమైన కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారు చేసే పనిలో ఉన్నతాధికారుల నుండి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. చేసే పనిలో పదోన్నతి, ఆర్థిక పురోగతిని సాధిస్తారు. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి అప్రమత్తత అవసరం. ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.
మకర రాశి: అక్టోబర్ 17 నుండి, మకర రాశి వారు సమాజంలో ఊహించని స్థాయిలో సమాజంలో గౌరవాన్ని అందుకుంటారు. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన్ పనులు పూర్తవుతాయి. మీ ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం. ప్రణాళికాబద్ధమైన పనిలో సులభంగా విజయం సాధించగలుగుతారు.
కర్కాటక రాశి: సూర్య దేవుడు, శనిదేవుడు కలయిక వల్ల కర్కాటక రాశి వారు అనేక ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. ప్రత్యేకంగా, వారికి మంచి ఆరోగ్యం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఆర్థిక ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ జీవితంలో శాంతితో పాటు, మానసిక ప్రశాంతత కూడా నెలకుంటుంది. అదృష్టం మీకు మద్దతుగా ఉండబోతుంది.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.