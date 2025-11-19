English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Surya Transit: సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారంతో ఈ 3 రాశుల వారు జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్నారు..

Surya Transit: సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారంతో ఈ 3 రాశుల వారు జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్నారు..

Surya Transit: నవంబర్ 19న నవగ్రహాల రాజు సూర్యుడు విశాఖ నుండి అనురాధ నక్షత్రంలోకి మారబోతున్నాడు. అనురాధ నక్షత్రం శనిదేవుడికి సంబంధించనది. వృశ్చిక రాశిలో ఉన్నట్లుగా సూర్యుని శక్తిని పెంచుతుంది. ఈ సంచారము ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం, పురోగతి, ఆర్థికంగా లాభాలను తీసుకురాబోతుంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏమిటో తెలుసుకోండి.
Surya Nakshatra Transit: నవంబర్ 19న ఒక ముఖ్యమైన ఖగోళ సంఘటన జరుగబోతుంది. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యుడు తన కుమారుడైన శనీశ్వరడు పాలించే అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ నక్షత్రంలో సూర్యుడు ఉండటం సాధారణంగా అశుభమైనా... కానీ ఈసారి సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలో ఉంటాడు. 

ఇది ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. ఈ సందర్భంగా  వ్యక్తులు కెరీర్ తో పాటు సంపద, ఆరోగ్యంతో పాటు కుటుంబ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఈ సంచారము వల్ల ఏ రాశుల వారు ఎంతో ప్రయోజనం పొందుబోతున్నారో చూద్దాం.. 

ధనుస్సు రాశి: రవి సంచారం వలన ధనుస్సు రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాబోతుంది.  జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ధనుస్సు రాశి వ్యక్తులు విద్య, వృత్తి, పెట్టుబడులు, దైనా కొత్త ప్రాజెక్టులో విజయం సాధించడానికి బలమైన అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలు కలిసొస్తాయి. ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని నిరూపించబడుతుంది. మీ ఆర్థిక శ్రేయస్సు బలపడుతుంది. పాత అప్పులతో పాటు వివాదాలు పరిష్కరించబడతాయి. స్నేహితులు,  సహోద్యోగుల మద్దతు ఈ సమయాన్ని చాలా సులభతరం చేస్తుంది.

మేషరాశి: సూర్యుడి సంచారము వలన మేషరాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి కానున్నాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతితో పాటు  గుర్తింపు,  కొత్త అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది. మీ పిల్లల నుండి మీరు శుభవార్త వింటారు.  ఆరోగ్యం పరంగా, ఈ సమయం మీకు మేలు చేయబోతుంది. 

వృశ్చిక రాశి: సూర్యుడు అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వృశ్చికరాశి వారికి ప్రత్యేకంగా అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది.   మీ కృషి వలన  సానుకూల ఫలితాలను అందుకుంటారు. నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు ఊపందుకుంటాయి. మీ సామాజిక ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది.  మీ కుటుంబం నుండి  మద్దతు లభిస్తుంది. కొన్ని ఆరోగ్యపరమైన  జాగ్రత్తలు అవసరం అయినప్పటికీ, మొత్తం శక్తి అధిక స్థాయిలో ఉంటుంది.  

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా హిందూ మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించబడింది. జీ  న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించడం లేదు. 

