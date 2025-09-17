Suryakumar Yadav House Pics: సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఇంటి పిక్స్ చూశారా.. ధర ఎంతో తెలిస్తే షాక్..!

Suryakumar Yadav House Price: టీమిండియా టీ20 కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ క్రీజ్లో ఉన్నంతసేపు మ్యాచ్ వన్సైడ్గా ఉంటుంది. గ్రౌండ్లో అన్ని వైపులా సిక్సర్లు కొట్టడం సూర్య స్పెషల్. ఆసియా కప్లో పాక్ ఆటగాళ్లకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేందుకు సూర్య సేన నిరాకరించింది. దీంతో ఈ నయా 360 పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో సూర్య కుమార్ యాదవ్ వ్యక్తిగత విషయాల గురించి చాలామంది ఆసక్తిగా వెతుకుతున్నారు. ఇక్కడ సూర్య భాయ్ ఇంటి గురించి తెలుసుకుందాం..
తన భార్య దేవిషా, రెండు పెంపుడు జంతువులతో ముంబైలోని ఒక స్టైలిష్ హై-రైజ్ అపార్ట్మెంట్లో సూర్య కుమార్ యాదవ్ నివసిస్తున్నారు. ప్రశాంతమైన లివింగ్ రూమ్తోపాటు, విశాలమైన బెడ్రూమ్లు, గేమింగ్ ఏరియా, క్లాసీ కార్ కలెక్షన్స్ సూర్య ఇంట్లో ఉన్నాయి.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఇంటి విలువ రూ.21 కోట్లకు పైగా ఉంది. ఈ లగ్జీరి ఇల్లు ముంబైలోని డియోనార్లో ఉంది. దాదాపు 4,222 చదరపు అడుగుల కార్పెట్ ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉండగా.. ఈ ఇంటి పక్కన ఫ్లాట్ల ధర రూ.21.11 కోట్లుగా ఉంది.
షట్కోణ డిజైన్లతో కూడిన ఇటాలియన్ పాలరాయి, ఆధునాతన యేల్ బయోమెట్రిక్ లాక్లతో ఇంటిలోపలకు ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది. ఇంటి లోపలి భాగాలు తెలుపు, లేత గోధుమరంగు, గోధుమ రంగుల కలయికతో ఉంటాయి.
క్రీమీ మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్, సమకాలీన, మినిమలిస్టిక్ ఫర్నిచర్ అలంకరణలో ఉన్నాయి. ఇంటికి వెచ్చని వాతావరణం ఉండేలా డిజైన్ చేశారు. ఈ ఇంటీరియర్లు కేవలం రెండు నెలల్లోనే పూర్తి చేయడం విశేషం.
సూర్య భాయ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ నీలిరంగు బ్యాక్డ్రాప్ లో డిజైన్ చేసి ఉంటుంది. కింగ్-సైజ్ బెడ్తో ఆఫ్ వైట్ అప్హోల్స్టర్డ్ హెడ్బోర్డ్, సైడ్ టేబుల్స్, మృదువైన లైటింగ్ రూమ్లో ఏర్పాటు చేశారు. లివింగ్ రూమ్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఇండిగో సోఫా, పసుపు పొడవాటి వెనుక కుర్చీలు, ఆకులతో అలంకరించిన టేబుల్స్ ఉంటాయి.
ఇంట్లో ఒక గది మొత్తం గేమింగ్.. విశ్రాంతి కోసం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ స్థలంలో క్రికెట్ బ్యాట్-హ్యాండిల్ క్యాబినెట్లు, హాయిగా ఉండే నీలం-తెలుపు నేపథ్య ఫర్నిచర్ ఉన్నాయి. ఇవి ఉల్లాసమైన, సాధారణ వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ నెట్వర్త్ రూ.55–65 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా ఉంది. బీసీసీఐ కాంట్రాక్టులు, ఐపీఎల్ కాంట్రాక్, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా సూర్య సంపాదిస్తున్నాడు. అతని వద్ద లగ్జరీ, హై-ఎండ్ కార్లు కూడా ఉన్నాయి.
పాకిస్థాన్పై సిక్సర్ తో ఇన్నింగ్స్ ముగించిన సూర్యకుమార్ యాదవ్.. ప్రత్యర్థి ఆటగాళ్లకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకుండా శివం ధుబేతో కలిసి నేరుగా పెవిలియన్కు వెళ్లిపోయాడు. అంతకుముందు టాస్ సమయంలోనూ పాక్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ అఘాకు కూడా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు.
మ్యాచ్ అనంతరం ఈ విషయంపై సూర్య క్లారిటీ ఇచ్చాడు. తాము పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడి బాధితుల కుటుంబాలకు అండగా నిలిచి.. తమ మద్దతును తెలియజేయాలనుకుంటున్నామని చెప్పాడు. ఈ విజయాన్ని ధైర్య సాయుధ దళాలకు అంకితం చేస్తున్నామన్నాడు. వారి ధైర్యం తమకు స్ఫూర్తినిస్తుందని చెప్పుకొచ్చాడు.