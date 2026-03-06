Suryakumar Yadav Retirement News: వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా జరిగిన సెమీస్లో ఇంగ్లాండ్ను ఓడించి భారత్ టీ20 వరల్డ్ కప్లో నాలుగోసారి ఫైనల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఫైనల్ ఫైట్లో న్యూజిలాండ్ను ఓడిస్తే.. పొట్టి కప్ను ముచ్చటగా మూడోసారి ముద్దాడుతుంది. ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆదివారం అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్కు ముందు కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది.
న్యూజిలాండ్తో ఫైనల్ పోరు ముగిసిన అనంతరం కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తారని నెట్టింట వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
గత ప్రపంచకప్ గెలిచిన అనంతరం కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, విరాట్ కోహ్లీ, రవీంద్ర జడేజా పొట్టి ఫార్మాట్కు గుడ్బై చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు సూర్య కూడా ఇదే బాటలో పయనిస్తాడని చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుతం సూర్యకుమార్ యాదవ్ వయసు 35 ఏళ్లు కాగా.. టీ20 ఫార్మాట్లో మాత్రమే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. టెస్టులు, వన్డేల్లో సూర్యకు చోటు దక్కే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి.
వయసు పెరిగే కొద్దీ.. బ్యాటింగ్ ఫామ్ కూడా తగ్గుతుండటంతో ఈ టీ20 ప్రపంచ కప్ తర్వాత రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలని సూర్య యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.
ముందుగానే తప్పుకుంటే.. వచ్చే వరల్డ్ కప్ ఎడిషన్కు యువ ఆటగాళ్లతో టీమ్ సన్నద్దమవుతుందని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. శ్రేయాస్ అయ్యర్ వంటి ప్లేయర్లు టీ20 టీమ్లో ప్లేస్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ ముగిసిన తరువాత సూర్య నిర్ణయం ఏంటో తెలియనుంది.