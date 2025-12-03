Sushanth Meenakshi: అక్కినేని నాగార్జున ఇంట మరోసారి మోగనున్న పెళ్లిభాజాలు..అక్కినేని కుటుంబానికి కోడలిగా మిస్ ఇండియా!

Sushanth Meenakshi Marriage: టాలీవుడ్ అగ్రకథానాయకుడు అక్కినేని నాగార్జున ఇంట మరో శుభకార్యం జరగబోతుందట. ఇప్పటికే నాగచైతన్య, శోభిత ధూళిపాళ వివాహం జరగ్గా..తాజాగా నాగార్జున చిన్న కొడుకు అఖిల్ పెళ్లి కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు మరో పెళ్లి వార్త గురించి టాలీవుడ్లో చర్చ నడుస్తోంది. ఇంతకీ ఆ విశేషం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇంతకుముందు మిస్ ఇండియా టైటిల్ గెలుచుకున్న హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా గడుపుతోంది. ఇప్పుడామె అక్కినేని వారి ఇంటి కోడలు కాబోతుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
అతి త్వరలోనే అక్కినేని నాగార్జున ఫ్యామిలీకి చెందిన అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో ఈ పెళ్లి వేడుక జరగనుందని సమాచారం.
మిస్ ఇండియా టైటిల్ గెలుచుకున్న మీనాక్షి చౌదరి.. హర్యానా రాష్ట్రానికి చెందినది. మోడలింగ్ చేస్తూనే సినిమాల్లో అవకాశాలు దక్కించుకుంది.
సినిమాల్లోకి రాకముందు ఆమె దంత వైద్యురాలిగా ఉంది. అంతేకాదు మీనాక్షి చౌదరి బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి కూడా.
మిస్ ఇండియా టైటిల్ గెలుచుకున్న తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశం దక్కించుకుంది. 'ఇక్కడ వాహనాలు నిలుపరాదు' అనే సినిమాతో ఈమె టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ సినిమాలో హీరోగా సుశాంత్ నటించాడు.
ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఏర్పడిన వీరిద్దరి పరిచయం ఆ తర్వాత ప్రేమగా మారిందని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే సుశాంత్, మీనాక్షి చౌదరి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారనే వార్త తెగ వైరల్ అవుతోంది.