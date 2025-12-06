English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sushanth Meenakshi Wedding: అక్కినేని కోడలిగా హీరోయిన్‌ మీనాక్షి.. హీరో సుశాంత్‌తో పెళ్లిపై బిగ్‌ క్లారిటీ..!

Sushanth Meenakshi Wedding: అక్కినేని కోడలిగా హీరోయిన్‌ మీనాక్షి.. హీరో సుశాంత్‌తో పెళ్లిపై బిగ్‌ క్లారిటీ..!

Sushanth Meenakshi Wedding News Viral: హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరీ.. టాలీవుడ్  హీరో సుశాంత్ కు పెళ్లి జరుగుతుందని కొన్ని రోజులుగా వార్త వైరల్ అవుతుంది. సోషల్ మీడియాలో దీనికి భిన్న స్పందనలు కూడా వచ్చాయి. అయితే హీరోయిన్ మీనాక్షి టీమ్‌ మాత్రం దీన్ని ఖండించింది. ఇందులో నిజం ఎంత ఉందో పూర్తిగా తెలియజేశారు. వారిద్దరూ కేవలం ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే అని పేర్కొన్నారు. హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరీ, హీరో సుశాంత్ పెళ్లికి సంబంధించిన బిగ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరో హీరోయిన్ల మధ్య రిలేషన్ పై పుకార్లు రావడం సాధారణమే. అయితే కొంతమంది హీరో హీరోయిన్లు పెళ్లి చేసుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. మరి కొంతమంది స్నేహితులగా కలిసి తిరుగుతూ మీడియా కంట పడుతుంటారు. పబ్లిక్ గా కనిపించడంతో వారు త్వరలో పెళ్లి చేసుకుంటున్నట్లు వార్తలు వైరల్‌ అవుతాయి.  

 తాజాగా హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరీ, హీరో సుశాంత్‌కు సంబంధించిన అలాంటి వార్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. వీరిద్దరూ త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు  వార్తలు నెట్టింట హల్‌చల్ చేశాయి. అయితే దీనిపై హీరోయిన్ మీనాక్షి టీమ్‌ స్పందించింది. టాలీవుడ్ హీరో సుశాంత్ హీరోయిన్, మీనాక్షి చౌదరి త్వరలో చేసుకోబోతున్నట్లు వస్తున్న వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని తేల్చి చెప్పింది.  

వీరిద్దరూ కేవలం ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే .. ఏదైనా అధికారికంగా ప్రకటిస్తాం అని తెలిపింది. అయితే సుశాంత్ హీరోగా 'ఇచట వాహనములు నిలపరాదు' సినిమాలో మీనాక్షి టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. గతంలో కూడా వీరిపై పలుమార్లు త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు వార్తలు కూడా వైరల్ అయ్యాయి.  

 మీనాక్షి చౌదరికి 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమా ద్వారా మరింత క్రేజ్ పెరిగింది.  ప్రస్తుతం ఆమె బిజీగా సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఇక ఈ మాజీ మిస్ ఇండియా టాలీవుడ్ కోడలిగా రాబోతున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అంతేకాదు అన్నపూర్ణ వేదికగానే వీరి పెళ్లి జరగనున్నట్లు కూడా వైరల్‌ అయింది.  

 ఇది ఇలా ఉండగా హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరీ హరియాణకు చెందిన మోడల్. ఆ తర్వాత ఆమె మిస్ ఇండియా టైటిల్ కూడా దక్కించుకున్నారు. అంతేకాదు ఈమె ప్రముఖ దంత వైద్యురాలు .సుశాంత్ విషయానికి వస్తే ఈయన అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి మనవడు. అంటే అక్కినేని నాగార్జునకు స్వయానా మేనల్లుడు.  

సుశాంత్ మొదటగా కాళిదాసు (2008) సినిమాతో సినీ ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయ్యారు. ఆ తర్వాత ఆయన చి ల సౌ (2018) లో కూడా నటించారు. 'అలా వైకుంఠపురంలో..' సెకండ్ హీరోగా నటించారు. ఆ తర్వాత పలు చిత్రాలల్లో నటించి మెప్పించారు. హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో  చదువుకున్నారు.   

కాళిదాసు సినిమాలో హీరోయిన్ తమన్నాతో కలిసి నటించారు. ఈ సినిమా ద్వారా ఆయన తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు అరంగేట్రం చేశారు. మా నీళ్ల ట్యాంక్‌ అనే వెబ్‌ సిరీస్‌లో కూడా నటించారు. ఇక 2021 లో హీరోయిన్ మీనాక్షి తో కలిసి 'ఇచట వాహనాలు నిలుపరాదు' సినిమాలో నటించారు. అప్పటి నుంచి వారు మంచి స్నేహితులుగా ఉన్నారు.   

Sushanth Meenakshi wedding Meenakshi Chaudhary news Sushanth wedding rumours Akkineni family news Tollywood Celebrity News

