  • Sushanth: 39 ఏళ్ల వయసులో మీనాక్షి చౌదరి తో సుశాంత్ పెళ్లి ఖరారు.. నాగచైతన్య, శోభితతో సహా గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన హీరో..!

Sushanth Meenakshi : కొద్దిరోజుల నుంచి.. అక్కినేని ఫ్యామిలీలో పెళ్లి సంబరాలు మొదలవుతున్నాయి అనే వార్త.. వినిపిస్తూనే వచ్చింది. ఎందుకు ముఖ్య కారణం త్వరలోనే అక్కినేని సుశాంత్.. హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు అన్న ఒక వార్త గట్టిగా వినిపించడం. మీనాక్షి చౌదరి మొదటి సినిమా ఇచ్చుట వాహనములు నిలపరాదు సుశాంత్ తోనే చేసింది. 
 
హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి.. తన మొదటి సినిమా ఇచ్చుట వాహనములు నిలపరాదు అక్కినేని సుశాంత్ తో చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ తరువాత వరస సినిమాలు చేస్తూ ప్రస్తుతం స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతోంది ఈ నటి.  

మరోపక్క సుశాంత్ కి మాత్రం‌.. చి.ల.సౌ సినిమా మినహా పెద్దగా విజయాలు రాకపోవడంతో.. ఆచితూచి సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మొదటి.. సినిమా నుంచి వీళ్లిద్దరు ప్రేమలో ఉన్నారు అని.. ఒక వార్త తెగ వినిపించింది. ఇక ఈమధ్య వీళ్లిద్దరూ త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు అన్న వార్త కూడా బయటకు వచ్చింది.   

గత కొద్ది రోజుల నుంచి.. వీళ్ళిద్దరి పెళ్లి గురించి మీడియాలో కథనాలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. వచ్చే సంవత్సరం మొదట్లో వీళ్లిద్దరు పెళ్లి ఉండొచ్చు అని వినికిడి. సుశాంత్ వయసు 39 ఏళ్లు కాగా.. మీనాక్షి చౌదరి వయసు 28 ఏళ్లు మాత్రమే. అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఏకంగా పడుకుందేళ్ళ వయసు తేడా ఉంది.   

అయితే నవీన్ పోలి శెట్టి, ‌ మీనాక్షి చౌదరి జంటగా నటిస్తున్న.. అనగనగా ఒక రాజు సినిమా ప్రమోషన్ మొదలయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా ఒక ఈవెంట్లో నవీన్ ఈ చిత్రం ప్రమోషన్స్ లో పాల్గొంటూ.. సుశాంత్ అలానే నాగచైతన్య, శోభితని కూడా పైకి స్టేజి పైకి పిలిచారు. ఇక వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఈ సినిమా కోసం స్టేజ్ పైకి వచ్చి ఒక పాటకు డాన్స్ వేశారు.

మొత్తానికి ఇలా అక్కినేని ఫ్యామిలీ మొత్తం త్వరలోనే సుశాంత్.. మీనాక్షి చౌదరిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు అని.. ఇన్ డైరెక్ట్ గా క్లూస్ వదులుతున్నారు అని అభిప్రాయపడుతున్నారు అభిమానము.

