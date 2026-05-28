/Sushmita Sen: 24 ఏళ్లకే పెళ్లి కాకుండా తల్లైనా స్టార్ హీరోయిన్..మధ్యలో అతను వదిలేసి పోయాడని ఆవేదన!

Sushmita Sen Adoption: హీరోయిన్కు పెళ్లైనా, పిల్లలు కన్నా ఆ హీరోయిన్కు సినిమాల్లో అవకాశాలు తగ్గిపోతాయనేది వాస్తవం. అలాంటిది కేవలం 24 ఏళ్ల వయసులోనే, పెళ్లి కాకుండానే ఒక బిడ్డను దత్తత తీసుకుని తల్లిగా మారి, సమాజం నుంచి ఎన్నో అవమానాలను ఎదుర్కొంది మాజీ మిస్ యూనివర్స్, బాలీవుడ్ హీరోయిన్ సుస్మితా సేన్.
భారతదేశానికి తొలి 'మిస్ యూనివర్స్' కిరీటాన్ని అందించి, మోడలింగ్ ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టించిన సుస్మితా సేన్.. ఆ తర్వాత 'దస్తక్' సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. తెలుగులో నాగార్జున సరసన 'రక్షకుడు' సినిమాలోనూ నటించింది. అయితే కెరీర్ పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు, అంటే తన 24 ఏళ్ల వయసులోనే 'రెనీ' అనే పాపను దత్తత తీసుకోవాలని ఆమె నిర్ణయించుకుంది.
"నేను రెనీని దత్తత తీసుకున్నప్పుడు నా పర్సనల్ మేనేజర్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశాడు. 'నీకు కెరీర్ పై ఏమాత్రం శ్రద్ధ లేదు. 24 ఏళ్లకే పెళ్లి కాకుండానే తల్లిగా మారిన ఒక హీరోయిన్కు నేను మేనేజర్గా ఉండలేను' అని నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. హీరోయిన్గా నా కెరీర్ ముగిసిందని, ఇకపై క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గానే మిగిలిపోతానని చాలామంది హెచ్చరించారు. ఆ సమయంలో ఇండస్ట్రీ నుంచి నాకు ఎలాంటి సపోర్ట్ దొరకలేదు" అని సుస్మిత ఆనాటి రోజులను గుర్తుచేసుకున్నారు.
అయితే ఆ అవమానాలే తనను మరింత దృఢంగా మార్చాయని, బిడ్డను తెచ్చుకున్న తర్వాతే తాను 'ఆంఖే', 'మై హూ నా', 'మైనే ప్యార్ క్యూ కియా' వంటి బ్లాక్బస్టర్ సినిమాల్లో నటించి విమర్శకుల నోళ్లు మూయించానని ఆమె గర్వంగా చెప్పారు.
పాపను దత్తత తీసుకునే సమయంలో ఎదుర్కొన్న చట్టపరమైన ఇబ్బందుల గురించి కూడా సుస్మిత మాట్లాడారు. ఆ సమయంలో ఆమె తండ్రి సుబీర్ సేన్ ఆమెకు కొండంత అండగా నిలిచారు. కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం పాపను పోషించేందుకు వీలుగా తన తండ్రి తన ఆస్తిలో సగం భాగాన్ని రెనీ పేరిట రాసిచ్చారట.
ఆ సమయంలో జడ్జి స్పందిస్తూ.. "ఇలా పెళ్లి కాకుండానే పాపను దత్తత తీసుకుంటే, మంచి కుటుంబానికి చెందిన అబ్బాయి ఎవరూ ఈమెను పెళ్లి చేసుకోరు" అని హెచ్చరించారట. దానికి సుస్మిత తండ్రి సమాధానమిస్తూ.. "నా కూతురు ఎవరి భార్యగానో మారి తన బిడ్డను పెంచాల్సిన అవసరం లేదు, ఒంటరిగానే పెంచగలదు" అని జడ్జికి ధీటుగా సమాధానం ఇచ్చారట.
ప్రస్తుతం 50 ఏళ్లు దాటినా సుస్మితా సేన్ ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు. రణదీప్ హుడా, రోహమన్ షావాల్, లలిత్ మోడీ వంటి పలువురితో డేటింగ్ చేసినప్పటికీ, ఆ బంధాలేవీ పెళ్లి పీటల వరకు వెళ్ళలేదు. రెనీ తర్వాత అలీషా అనే మరో పాపను కూడా ఆమె దత్తత తీసుకున్నారు.