Sushmita Sen: కూతుళ్లకు శృంగార పాఠాలు నేర్పిస్తున్న హీరోయిన్..తిట్టిపోస్తున్న నెటిజన్లు!!

Sushmita Sen Daughter: మాజీ మిస్ వరల్డ్, బాలీవుడ్ బ్యూటీ సుష్మితా సేన్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఒకప్పుడు బాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమను ఏలిన ఆమె. ఈ బ్యూటీ కేవలం సినిమాలో కనిపించడం ద్వారా థియేటర్లను షేక్ చేసేది.
పోస్టర్లో ఈ నటిని చూడగానే అబ్బాయిలు హీరో ఎవరని ఆలోచించకుండా సినిమాహాళ్లకు పరుగెత్తేవారు. అంత క్రేజ్ సంపాదించుకున్న ఈ నటి ఒకప్పుడు చాలా మంది సెలబ్రిటీలతో డేటింగ్ చేసి సంచలనంగా మారింది.
కింగ్ నాగార్జున సరసన 'రక్షకుడు' సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది. ఇదిలా ఉండగా, ఇటీవల ఈ బ్యూటీ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి.
అదేంటంటే.. ఇటీవల జరిగిన పాడ్కాస్ట్ షోలో.. నటి పిల్లలు సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి తెలుసుకోవాలని చెప్పింది. ప్రస్తుత తరం పిల్లలలో దాని గురించి అవగాహన కల్పించాలని ఆమె తల్లిదండ్రులందరికీ సలహా ఇచ్చింది.
"పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుండే వాటి గురించి అవగాహన కల్పిస్తే, వారికి ఏది మంచి, ఏది చెడు అనేది తెలుస్తుంది" అని నటి చెప్పింది. తన కూతుళ్లకు సెక్స్ గురించి ఎవరూ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని ఆమె అన్నారు. దానిని అర్థం చేసుకోవడంలో ఆమెకు ఇప్పటికే పీహెచ్డీ ఉంది.
దీనిపై కొందరు సానుకూలంగా స్పందిస్తుండగా, మరికొందరు ప్రతికూలంగా స్పందిస్తున్నారు. 50 ఏళ్ల వయసు దగ్గరపడుతున్నప్పటికీ ఈ బ్యూటీ ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఇద్దరు పిల్లలను దత్తత తీసుకుని సంతోషంగా జీవితాన్ని గడుపుతోంది. లిలిత్ మోడీ నుంచి విక్రమ్ భట్ వరకు ఈ బ్యూటీ చాలా మందితో రిలేషన్ షిప్ లో ఉంది.