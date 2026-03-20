Kalki 2 Release Date: ప్రభాస్ కల్కి 2 విడుదల తేదీ పై స్పందించిన స్వప్న దత్..!

Kalki 2 Release Date: ప్రభాస్ నటించిన కల్కి 2898 AD సినిమా ఎంత పెద్ద సక్సెస్ సాధించిందో అందరికీ తెలిసిందే. దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లింది. భారీ విజువల్స్, కథ, నటన.. అన్ని కలిపి ఈ సినిమా సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. దీంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి కల్కి 2 పై ఉంది.
అయితే రెండో భాగం గురించి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక అప్డేట్ రాలేదు. ముఖ్యంగా రిలీజ్ డేట్ గురించి ఎలాంటి సమాచారం లేకపోవడంతో.. అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గద్దర్ అవార్డ్స్ వేడుకలో జరిగిన ఒక చిన్న సంఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఈ వేడుకకు నిర్మాత అశ్వినీ దత్ కుమార్తె స్వప్నా దత్ హాజరయ్యారు. ఆమెను యాంకర్లు సుమ, ప్రదీప్ కలిసి మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా వారు సరదాగా “కల్కి 2 రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు?” అని అడిగారు. దీనికి స్వప్నా దత్ వెంటనే స్పందిస్తూ “ఆ ఒక్కటి తప్ప.. ఇంకేదైనా అడిగితే బాగుంటుంది” అని నవ్వుతూ చెప్పారు.
వెంటనే సుమ కూడా సరదాగా మాట్లాడుతూ “నాగ్ అశ్విన్ను ఎప్పుడు అడిగినా.. గ్రహాలు అన్నీ కలిసి వస్తేనే అని సమాధానం ఇస్తారు” అంటూ జోక్ చేశారు. స్వప్నా దత్ మాత్రం ఈ ప్రశ్నకు ఎలాంటి క్లియర్ సమాధానం ఇవ్వకుండా నవ్వుతూ ముందుకు వెళ్లిపోయారు. ఆ తర్వాత ఆమె చిరంజీవి, రేవంత్ రెడ్డి, కమల్ హాసన్లను కలుసుకుని పలకరించారు.
ఇక ప్రదీప్ కూడా తన స్టైల్లో జోక్ చేస్తూ “మీరు రిలీజ్ డేట్ అడగగానే ఆమె స్పేస్ షిప్ లాగా మిమ్మల్ని తోసేసి వెళ్లిపోయారు” అని అన్నారు. ఈ మాటలు అక్కడున్నవారికి మరింత నవ్వు తెప్పించాయి.
మొత్తం పైన చూస్తే, కల్కి 2 పై ఇంకా సస్పెన్స్ కొనసాగుతూనే ఉంది. కానీ ఈ చిన్న సరదా సంఘటన మాత్రం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని మరింత పెంచింది. ఇక అధికారిక అప్డేట్ ఎప్పుడు వస్తుందో చూడాలి.