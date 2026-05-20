Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • / Staff Transfers 2026: స్వర్ణ గ్రామం సిబ్బందికి గుడ్ న్యూస్.. బదిలీలకు లైన్ క్లియర్!

Staff Transfers 2026: స్వర్ణ గ్రామం సిబ్బందికి గుడ్ న్యూస్.. బదిలీలకు లైన్ క్లియర్!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 20, 2026, 09:14 AM IST|Updated: May 20, 2026, 09:14 AM IST

 Staff Transfers 2026:రాష్ట్రంలోని స్వర్ణ గ్రామం, స్వర్ణ వార్డు సిబ్బందికి ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న సాధారణ బదిలీలపై ఇప్పుడు కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. జూన్ రెండవ వారంలో సాధారణ బదిలీలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని ఉద్యోగ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.

General Transfers Update1/6

సాధారణంగా ప్రతి ఏడాది మే నెలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సాధారణ బదిలీలు నిర్వహిస్తుంటారు. కానీ ఈ ఏడాది పరిస్థితి భిన్నంగా మారింది. సెన్సస్-2027 పనుల్లో ఉన్న ఉద్యోగులను బదిలీ చేయకూడదని కేంద్ర హోం శాఖ కార్యదర్శి ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో బదిలీల ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది.

Census 2027 Effect2/6

సెన్సస్-2027 కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన వివిధ విభాగాల ఉద్యోగులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. వీరిలో గ్రామ, వార్డు సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఎన్యూమరేటర్లుగా పని చేస్తున్న ఉద్యోగుల బదిలీలపై తాత్కాలిక నిషేధం విధించబడింది.

 Government GO Clarification3/6

ఈ అంశంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా స్పష్టమైన జీవో జారీ చేసింది. సెన్సస్ విధుల్లో ఉన్న ఉద్యోగులను బదిలీ చేయరాదని ఆ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. దీంతో గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగుల బదిలీలు నిలిచిపోయాయి.

Ban Till June 74/6

ప్రస్తుతం ఉన్న ఉత్తర్వుల ప్రకారం జూన్ 7 వరకు స్వర్ణ గ్రామం, స్వర్ణ వార్డు సిబ్బంది బదిలీలపై బ్యాన్ కొనసాగనుంది. దీంతో చాలా మంది ఉద్యోగులు తదుపరి నిర్ణయంపై ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.  

Line Clear For Transfers5/6

అయితే జూన్ మొదటి వారం తర్వాత పరిస్థితి మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సెన్సస్ విధులకు సంబంధించిన పరిమితులు తగ్గిన తర్వాత సాధారణ బదిలీల ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ముఖ్యంగా జూన్ రెండవ వారంలో బదిలీలకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉందని ఉద్యోగ సంఘాలు భావిస్తున్నాయి.

 Employees Waiting6/6

చాలా కాలంగా బదిలీల కోసం ఎదురుచూస్తున్న గ్రామ, వార్డు సిబ్బంది ఇప్పుడు తాజా పరిణామాలతో కొంత ఊరట పొందుతున్నారు. ప్రభుత్వం త్వరలో అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని ఉద్యోగులు ఆశిస్తున్నారు. దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేలాది మంది సిబ్బంది ఇప్పుడు బదిలీల ప్రక్రియపై దృష్టి పెట్టారు.

Tags:
Swarna Gramam transfers
Swarna Ward staff transfers
AP staff transfers 2026
village ward secretariat transfers
Andhra Pradesh employee transfers
census 2027 staff

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
స్కూల్స్ రీఓపెన్ రోజే విద్యార్థులకు రూ.15 వేలు.. జూన్ 19న ఏపీలో మహా పండుగ!

స్కూల్స్ రీఓపెన్ రోజే విద్యార్థులకు రూ.15 వేలు.. జూన్ 19న ఏపీలో మహా పండుగ!

ap school reopening date 2026 june 1913 min ago
2

ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్.. రాష్ట్రంలో 1000 మినీ మార్టులు.. ధరల భారం నుంచి ఊరట

AP Mini Marts18 min ago
3

AP Heat Waves: ఏపీలో మాడు పగిలే ఎండలు.. మరో 5 రోజులు భానుడి ఉగ్రరూపం..

AP Heat Wave Alert1 hr ago
4

Telangana Weather: తెలంగాణ వాసులకు వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు.. నేడు రేపు వర్షాలు..

Telangana Heat Wave1 hr ago
5

తెలంగాణ పీజీఈసెట్‌ వాయిదా.. జూన్ 1న పరీక్ష, హాల్ టికెట్ల డౌన్‌లోడ్ ఎప్పటినుంచంటే?

TG PGECET 20262 hrs ago