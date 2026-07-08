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Swathi 2nd Marriage: సైలెంట్‌గా రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్ స్వాతి.. ఆ డైరెక్టర్‌తో సీక్రెట్ పెళ్లి!

Written ByHarish Darla
Published: Jul 08, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:40 PM IST

Swathi 2nd Marriage News: టాలీవుడ్ నటి 'కలర్స్' స్వాతి గురించి తెలుగు ప్రేక్షకుడు ఉండకపోవచ్చు. ఆమె ఎన్నో క్యారెక్టర్లలో నటిస్తూ..ఆ తర్వాత హీరోయిన్‌గా అవకాశాలు దక్కించుకుంది. గత కొన్నేళ్లుగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్న ఈ నటి.. తాజాగా ఓ డైరెక్టర్‌ను రెండో వివాహం చేసుకుంది. 

Colors Swathi Marriage1/6

రష్యాలో పుట్టింది!

1987 ఏప్రిల్ 19న రష్యాలోని వ్లాదివోత్సోక్ అనే ప్రాంతంలో హీరోయిన్ స్వాతి జన్మించింది. ఈమె అసలు పేరు స్వాతి రెడ్డి. ఈమె తండ్రి ఇండియన్ నేవీలో ఉద్యోగం కారణంగా రష్యా వెళ్లగా.. అక్కడ ఈమె జన్మించింది. స్వాతికి మొదటగా 'స్వెత్లానా రెడ్డి' అనే పేరును రష్యాలో పెట్టగా.. తర్వాత ఆమె తల్లి స్వాతిగా పేరు మార్చిందట.

Swathi 2nd marriage2/6

వైజాగ్‌లో సెటిల్..

ఆ తర్వాత కొన్నేళ్లకు వీరి కుటుంబం ముంబై.. చివరిగా విశాఖపట్నంలోని ఈస్ట్రన్ నావల్ కమాండ్‌ వచ్చి చేరారు. తన తండ్రి ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత హీరోయిన్ స్వాతి కుటుంబం వైజాగ్‌లో సెటిల్ అయ్యింది. 

Actress Swathi Marriage3/6

17 ఏళ్లకే యాంకర్‌గా..

అయితే సినిమాలపై ఉన్న ఆసక్తితో స్వాతి.. మా టీవీలో యాంకర్‌గా తొలుత తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. 17 ఏళ్ల వయసులో ఈమెకు ఆ ఛాన్స్ వచ్చింది. అయితే ఆమె చలాకీ మాటలతో దాదాపుగా అందులో 150 ఎపిసోడ్స్ పూర్తి చేసింది. అప్పట్లో ఈ షో సూపర్ హిట్ అయ్యింది. 

Colors Swathi second marriage4/6

'డేంజర్' ఎంట్రీ..

తెలుగులో 'డేంజర్' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా పరిచయమైన ఈ బ్యూటీ.. ఆ తర్వాత తెలుగుతో పాటు తమిళ, మలయాళ భాషల్లో నటించి మెప్పించింది.  హీరో నాని తొలి సినిమా 'అష్టా చెమ్మా' సినిమాతో పాపులరిటీ దక్కించుకుంది. 

Actress Swathi Reddy wedding5/6

డైరెక్టర్‌తో పెళ్లి..

తెలుగులో చివరిగా 'మంత్ ఆఫ్ మధు'లో నటించిన హీరోయిన్ స్వాతి.. ఇప్పుడు అదే సినిమా డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ నాగోతితో రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. అందుకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలను ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకుంది. 

month of madhu director Srikanth Nagothi6/6

మొదట ప్రేమ పెళ్లి..

అంతకు ముందు హీరోయిన్ స్వాతి వికాస్ వాసు అనే మలయాళీ పైలట్‌ను 2018లో ప్రేమించి పెళ్లాడిన హీరోయిన్ స్వాతి.. కొన్నేళ్లకే విడాకులు తీసుకుంది. ఇప్పుడు తాజాగా తన సినిమా డైరెక్టర్‌తో రెండో పెళ్లి చేసుకొని కొత్త జీవితం మొదలుపెట్టబోతుంది.

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