Hair Loss Reason: జుట్టు ఊడిపోవడానికి ఇదే పెద్ద కారణం .. తెలియకే ఇన్ని రోజులు ఇన్ని తప్పులు..

Hair Care Tips : ప్రస్తుతం చాలామందికి జుట్టు ఊడిపోవడం పెద్ద సమస్యగా మారింది. వీటికి ఆహారం, స్ట్రెస్ కన్నా కూడా మరో.. పెద్ద కారణం ఉంది అని చెబుతున్నాయి అధ్యాయనాలు.  ముఖ్యంగా ఆ కారణం వల్లనే ఎంతోమందికి జుట్టు ఊడిపోతోందంట. ఇంతకీ చుట్టూ ఊడిపోవడానికి ప్రధాన కారణమైన విషయం ఏమిటంటే..
జుట్టు ఊడిపోవడమనేది ప్రస్తుతం అందరికీ సహజమైన సమస్య అయిపోయింది. అందుకే మూడు పదుల వయసు వచ్చే లోపల అబ్బాయిల్లో బట్టతల కూడా వచ్చేస్తోంది. ఇక అమ్మాయిలకి పెద్ద జడ అనేది కళలాగా మారిపోతుంది.   

ఈ క్రమంలో జుట్టు ఊడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఆహారాలవాట్లు లేకపోతే స్ట్రెస్ అనే అనుకుంటూ ఉంటాం మనమందరం. 

కానీ ఈ రెండిటి కన్నా కూడా మరో పెద్ద కారణం జుట్టు ఊడిపోవడంలో ఎక్కువ పాత్ర పోషిస్తుంది అని చెబుతున్నాయి అధ్యయనాలు..

ఇంతకీ అదేమిటంటే.. మనం ఎక్సర్సైజులు, జిమ్ములు చేసేటప్పుడు…అలానే ఎండాకాలం బయట తిరగడం.. వల్ల ఎక్కువగా చెమట పడుతూ ఉంటుంది. అయితే తలపైన చెమట పట్టడం వల్ల.. అలానే చెమట పట్టిన తర్వాత తలస్నానం చేయకపోవడం వల్ల కూడా జుట్టు ఎక్కువగా ఊడిపోతుందంట. 

ముఖ్యంగా చలికాలం మూడు నాలుగు రోజులకు తల స్నానం చేస్తే పర్వాలేదు కానీ.. ఎండాకాలం లేకపోతే జిమ్ చేసేవారు చెమట పట్టిన తర్వాత కూడా మూడు నాలుగు రోజులు తలస్నానం చేయకపోతే.. తద్వారా జుట్టు ఎక్కువగా ఊడిపోతుంది అని చెబుతున్నాయి అధ్యయనాలు.

hair loss Hair fall Causes of Hair loss Hair care Scalp Care hair fall prevention Excessive Sweating Sweat And Hair Loss Exercise And Hair Loss

