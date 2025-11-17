English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sweet Corn: చలికాలం వేడివేడి స్వీట్‌ కార్న్‌ తింటే బోలెడు బెనిఫిట్స్‌..!

Sweet Corn In Winter: స్వీట్ కార్న్‌ చలివేళ తీసుకోవడం వల్ల మంచి రుచితోపాటు ఆరోగ్యం కూడా. దీన్ని సూప్, సలాడ్, స్నాక్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. స్వీట్ కార్న్ తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యకరం. దీన్ని ఉడికించి లేదా బొగ్గులపై కాల్చి కూడా తీసుకుంటారు. రెగ్యులర్ గా స్వీట్ కార్న్ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం. 
 
స్వీట్ కార్న్‌లో ఆరోగ్యకరమైన ఖనిజాలు, విటమిన్ బి1, బి 9 ఉంటాయి. ఇందులో మెగ్నీషియం, పొటాషియం, ఐరన్ కూడా ఉంటాయి. ఇది తక్షణ శక్తి కూడా అందిస్తుంది. ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. అంతేకాదు స్వీట్ కార్న్ డైటరీ ఫైబర్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగనివ్వకుండా కాపాడుతుంది. 

 స్వీట్ కార్న్ కార్బోహైడ్రేట్ గ్రహించడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. ఇందులో క్యాలరీలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కడుపునిండిన అనుభూతిని కూడా కల్పిస్తుంది. తద్వారా బరువు కూడా నిర్వహణలో ఉంటుంది. స్వీట్ కార్న్ చలివేళ తీసుకోవడం వల్ల విటమిన్ సి ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేస్తుంది.  

 ఇది ఆక్సిడేటీవ్‌ స్ట్రెస్ నుంచి కాపాడుతుంది. ఫైబర్ ఫైటోన్యూట్రియేంట్స్‌ రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి.. మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ స్థాయిలను పెంచుతాయి. తద్వారా కార్డియో ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కంటి ఆరోగ్యాన్ని కూడా సహాయపడతాయి. ఆక్సిడేటీవ్‌ స్ట్రెస్‌ బారిన పడకుండా వయసు రీత్యా వచ్చే కంటి సమస్యలను కూడా నివారిస్తాయి.  

 ఇక స్వీట్ కార్న్ గ్లూటెన్‌ ఫ్రీ. కాబట్టి ఇది గ్లూటెన్‌ అలర్జీ ఉన్నవారికి కూడా మంచిది. ఇందులో కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ మోతాదులో ఉంటాయి. గ్లూటన్ అలర్జీ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారు స్వీట్ కార్న్ తీసుకోవాలి. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి.  

 స్వీట్ కార్న్ ఫ్రీ ర్యాడికల్‌ డ్యామేజ్‌ కాకుండా కాపాడుతుంది. కొన్ని రకాల ప్రాణాంతక జబ్బుల నుంచి కూడా రక్షిస్తుంది. ఇందులో డైటరీ ఫైబర్ జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడి దీర్ఘకాలిక మలబద్దక సమస్య కూడా మంచి రెమెడీ అవుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)   

