Sweet Potato Brownie: చిలకడదుంపలతో చాక్లెట్ బ్రౌనీ.. వెయిట్ లాస్ కావాలి అన్నా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అన్నా ఇది ట్రై చేయండి

Chocolate Brownie: డైట్లో ఉన్నప్పుడు తీపి తినాలనే కోరిక చాలా మందికి పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది. మైదా..చక్కెరతో చేసిన స్వీట్లు తింటే బరువు పెరుగుతుందని భయం ఉంటుంది. కానీ చిలకడదుంపలతో చేసే ఈ చాక్లెట్ బ్రౌనీ మాత్రం ఆరోగ్యంగా ఉండటంతో పాటు వెయిట్ లాస్కూ సేఫ్.
చిలకడదుంపల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇవి తిన్నాక త్వరగా ఆకలి రాదు.
బాగా ఉడికించిన చిలకడదుంపలను మిక్సీ జార్లో వేసి కోకో పౌడర్, పీనట్ బట్టర్, బెల్లం వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక జార్లో వేసి ఫ్రిజ్లో ఉంచితే బేకింగ్ అవసరం లేకుండా బ్రౌనీలా సెట్ అవుతుంది.
చక్కెర, మైదా లేకుండా చేసిన ఈ బ్రౌనీ శరీరానికి హానీ లేకుండా తీపి కోరికను తీరుస్తుంది.
డైట్లో ఉన్నవారు భయపడకుండా తినగలిగే ఆరోగ్యకరమైన డెజర్ట్ ఇదే.