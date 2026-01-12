Switzerland VS Indian Rupee: మన బడాబాబులు డబ్బులు దాచుకునే దేశంలో.. భారత కరెన్సీ విలువ ఎంతో తెలుసా? అస్సలు ఊహించి ఉండరు..!!

Switzerland VS Indian Rupee: స్విట్జర్లాండ్ను ప్రపంచంలోని అత్యంత అందమైన దేశాల్లో ఒకటి. మంచుతో మెరిసే ఆల్ప్స్ పర్వతాలు.. నీలి వర్ణంలో మెరుస్తున్న సరస్సులు.. అంతులేని పచ్చిక మైదానాలు ఈ దేశాన్ని నిజంగానే భూమిపై స్వర్గధామంలా నిలబెడతాయి. ఈ సహజ సౌందర్యాన్ని చూడాలనే కోరికతో భారత్తో పాటు ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి పర్యాటకులు స్విట్జర్లాండ్కు వెళ్తుంటారు. అయితే అక్కడికి ప్రయాణం ప్లాన్ చేసే ముందు ఒక ముఖ్యమైన విషయం తెలుసుకోవాలి. అదే కరెన్సీ మారకం విలువ.
స్విట్జర్లాండ్లో ఉపయోగించే కరెన్సీ స్విస్ ఫ్రాంక్ (CHF). ఇది భారత రూపాయితో పోలిస్తే చాలా బలమైన కరెన్సీ. అందుకే అక్కడ ఖర్చులు భారతీయులకు ఎక్కువగా అనిపిస్తాయి.
ప్రస్తుతం మారకం విలువ ప్రకారం ఒక భారతీయ రూపాయి సుమారు 0.0087 స్విస్ ఫ్రాంక్కు సమానం. అంటే మన దగ్గర ఉన్న రూ.10,000ను స్విస్ ఫ్రాంక్లలో మార్చుకుంటే దాదాపు 87 నుంచి 88 CHF మాత్రమే వస్తాయి. అదే విధంగా ఒక స్విస్ ఫ్రాంక్ విలువ భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.114కి పైగా ఉంటుంది.
ఈ లెక్కన చూస్తే స్విట్జర్లాండ్లో రోజువారీ ఖర్చులు ఎంత అధికంగా ఉంటాయో అర్థమవుతుంది. అక్కడ సాధారణ హోటల్లో ఒక రాత్రి బసకే భారత రూపాయల్లో రూ.10,000 నుంచి రూ.11,000 వరకు ఖర్చయ్యే అవకాశం ఉంది.
భోజనం, లోకల్ ట్రావెల్, ఇతర అవసరాలను కలిపితే ఖర్చు ఇంకా పెరుగుతుంది. అంటే భారత్లో సరిపడే మొత్తం అక్కడ చాలా తక్కువగా మారిపోతుంది. ఉదాహరణకు ఒకరు భారత్ నుంచి రూ.లక్ష తీసుకుని స్విట్జర్లాండ్ వెళ్తే, అది స్విస్ కరెన్సీలో సుమారు 875 నుంచి 880 ఫ్రాంక్లకే పరిమితం అవుతుంది.
ఈ మొత్తంతో ఎక్కువ రోజులు స్విట్జర్లాండ్లో గడపడం కష్టం. అందుకే స్విట్జర్లాండ్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసే వారు కరెన్సీ విలువ, ఖర్చుల స్థాయిని ముందే అంచనా వేసుకుని బడ్జెట్ సిద్ధం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.