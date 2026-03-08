T20 World Cup 2026: ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ నేడు అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా, న్యూజిలాండ్ తలపడనుండగా.. టాస్ గెలిచిన కివీస్ మొదట బౌలింగ్ను ఎంచుకుంది. మరి ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన టీమ్కు ప్రైజ్ మనీ ఎంతో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 క్లైమాక్స్కు చేరుకోవడంతో క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈసారి టోర్నీలో విన్నర్గా నిలిచే జట్టుతో పాటు, అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన ఇతర జట్లకు కూడా ఐసీసీ భారీ నగదు బహుమతులను ప్రకటించింది.
ఇక ఈ మెగా టోర్నీ కోసం ఐసీసీ కేటాయించిన మొత్తం ప్రైజ్ మనీ సుమారు రూ. 120.37 కోట్లు. గత ఎడిషన్లతో పోలిస్తే ఈసారి ప్రైజ్ మనీ మొత్తాన్ని గణనీయంగా పెంచడం విశేషం. ప్రస్తుతం ఉన్న సమాచారం ప్రకారం టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 గెలిచే జట్టుకు రూ. 27 కోట్లకు పైగా ప్రైజ్ మనీ లభించే అవకాశం ఉంది.
ఐసీసీ సాధారణంగా బహుమతులను అమెరికన్ డాలర్లలో ప్రకటించినప్పటికీ, భారత రూపాయల్లో లెక్కిస్తే ఈ మొత్తం గత టోర్నమెంట్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. రన్నరప్, సెమీఫైనలిస్టులకు కూడా రికార్డు స్థాయిలో ప్రైజ్ మనీని కేటాయించారు.
రన్నరప్ జట్టుకు సుమారు రూ. 14.65 కోట్లు కేటాయించగా.. సెమీ ఫైనల్లో ఓడిన రెండు జట్లకు ఒక్కో జట్టుకు రూ. 7.24 కోట్లు కేటాయించారు. అదే విధంగా 5వ స్థానం నుంచి 12వ స్థానం మధ్య నిలిచిన జట్లకు కూడా ఒక్కో జట్టుకు సుమారు రూ. 3.48 కోట్లు ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం.
అయితే ఈ మొత్తాలు రూపాయి మారకం విలువపై ఆధారపడి కొంత మారవచ్చు. ఈ భారీ ప్రైజ్ మనీ కారణంగా టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 పోటీ మరింత ఉత్కంఠ భరితంగా మారింది. ఇప్పటికే టాస్ గెలిచిన న్యూజిలాండ్ మొదట బౌలింగ్ను ఎంచుకుంది. మరి ఈ ఉత్కంఘ పోరులో ఏ జట్టు గెలుస్తుందో చూడాలంటే మరికాసేపు వేచి చూడాలి.