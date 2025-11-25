English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • T20 World Cup: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 షెడ్యూల్ రిలీజ్.. భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే..!

T20 World Cup 2026 Schedule: క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ కు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్. టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 టోర్నమెంట్ అధికారిక షెడ్యూల్ వచ్చేసింది. ఫిబ్రవరి 7వ తేదీ నుంచి టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన మొదలుకానున్న ఈ టోర్నమెంట్.. మార్చి 8వ తేదీ 2026 వరకు కొనసాగుతుంది. దాదాపు 30 రోజుల పాటు ఈ మెగా టోర్నమెంట్ నిర్వహించబోతున్నారు.
1 /5

20 జట్లతో టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 టోర్నమెంట్ నిర్వహించబోతున్నారు. ఈ 20 జ‌ట్ల‌ను 4 గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేశారు. ఒక్కో గ్రూప్ లో 5 జ‌ట్లు ఉండ‌నున్నాయి. ఈ టీ 20 వరల్డ్ కప్ భారత్ తో పాటు శ్రీలంక వేదికగా జరగనుంది. ఇండియాలో ఉన్న ప్రముఖ నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో వ‌ర‌ల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ నిర్వహించనున్నారు.   

2 /5

ఒకవేళ పాకిస్తాన్ ఫైనల్ కు వస్తే కొలంబో వేదికగా టి20 వరల్డ్ కప్ 2026 టోర్నమెంట్ ఫైనల్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక  తొలి సెమీ ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ కోల్ క‌తా వేదిక‌గా జ‌రుగ‌నుంది. ఒక‌వేళ పాకిస్తాన్ ఆ మ్యాచ్ కు క్వాలిఫై అయితే.. కొలంబో వేదిక‌గా నిర్వ‌హిస్తారు. రెండో సెమీస్ ముంబైలోకి వాంఖ‌డే స్టేడియం వేదిక‌గా జ‌రుగ‌నుంది.  

3 /5

టి20 వరల్డ్ కప్ 2026 టోర్నమెంట్ లో భాగంగా మ‌రోసారి.. పాక్, భారత్ రెండు జ‌ట్లు కూడా ఒకే గ్రూప్ లో ఉన్నాయి. ఈ త‌రుణంలోనే పాకిస్తాన్‌, టీమిండియా మ‌ధ్య ఫిబ్ర‌వ‌రి 15వ తేదీన కొలంబో వేదిక‌గా జ‌రుగ‌నుంది. రెండు దేశాల మ‌ధ్య ప‌రిస్థితుల నేప‌థ్యంలో భార‌త్ లో పాకిస్తాన్ ప‌ర్య‌టించ‌బోదు. ఈ టోర్న‌మెంట్ లో పాక్ ఆడే ప్ర‌తీ మ్యాచ్ కూడా శ్రీలంక‌లోని కొలంబో వేదిక‌గా జ‌రుగ‌నుంది.

4 /5

T20 ప్రపంచ కప్ 2026 కోసం 5 గ్రూప్ లలో భారతదేశం, పాకిస్తాన్, నెదర్లాండ్స్, నమీబియా, అమెరికా.. గ్రూప్-1లో ఉన్నాయి. ఆస్ట్రేలియా, శ్రీలంక, జింబాబ్వే, ఒమన్, ఐర్లాండ్.. గ్రూప్-2లో ఉన్నాయి. 

5 /5

ఇంగ్లాండ్, వెస్ట్ ఇండీస్, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, ఇటలీ.. గ్రూప్-3లో ఉండగా.. దక్షిణాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, యూఏఈ, కెనడా.. గ్రూప్-4లో ఉన్నాయి.   

