T20 World Cup: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 షెడ్యూల్ రిలీజ్.. భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే..!

T20 World Cup 2026 Schedule: క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ కు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్. టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 టోర్నమెంట్ అధికారిక షెడ్యూల్ వచ్చేసింది. ఫిబ్రవరి 7వ తేదీ నుంచి టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన మొదలుకానున్న ఈ టోర్నమెంట్.. మార్చి 8వ తేదీ 2026 వరకు కొనసాగుతుంది. దాదాపు 30 రోజుల పాటు ఈ మెగా టోర్నమెంట్ నిర్వహించబోతున్నారు.
20 జట్లతో టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 టోర్నమెంట్ నిర్వహించబోతున్నారు. ఈ 20 జట్లను 4 గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేశారు. ఒక్కో గ్రూప్ లో 5 జట్లు ఉండనున్నాయి. ఈ టీ 20 వరల్డ్ కప్ భారత్ తో పాటు శ్రీలంక వేదికగా జరగనుంది. ఇండియాలో ఉన్న ప్రముఖ నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ నిర్వహించనున్నారు.
ఒకవేళ పాకిస్తాన్ ఫైనల్ కు వస్తే కొలంబో వేదికగా టి20 వరల్డ్ కప్ 2026 టోర్నమెంట్ ఫైనల్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక తొలి సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్ కోల్ కతా వేదికగా జరుగనుంది. ఒకవేళ పాకిస్తాన్ ఆ మ్యాచ్ కు క్వాలిఫై అయితే.. కొలంబో వేదికగా నిర్వహిస్తారు. రెండో సెమీస్ ముంబైలోకి వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా జరుగనుంది.
టి20 వరల్డ్ కప్ 2026 టోర్నమెంట్ లో భాగంగా మరోసారి.. పాక్, భారత్ రెండు జట్లు కూడా ఒకే గ్రూప్ లో ఉన్నాయి. ఈ తరుణంలోనే పాకిస్తాన్, టీమిండియా మధ్య ఫిబ్రవరి 15వ తేదీన కొలంబో వేదికగా జరుగనుంది. రెండు దేశాల మధ్య పరిస్థితుల నేపథ్యంలో భారత్ లో పాకిస్తాన్ పర్యటించబోదు. ఈ టోర్నమెంట్ లో పాక్ ఆడే ప్రతీ మ్యాచ్ కూడా శ్రీలంకలోని కొలంబో వేదికగా జరుగనుంది.
T20 ప్రపంచ కప్ 2026 కోసం 5 గ్రూప్ లలో భారతదేశం, పాకిస్తాన్, నెదర్లాండ్స్, నమీబియా, అమెరికా.. గ్రూప్-1లో ఉన్నాయి. ఆస్ట్రేలియా, శ్రీలంక, జింబాబ్వే, ఒమన్, ఐర్లాండ్.. గ్రూప్-2లో ఉన్నాయి.
ఇంగ్లాండ్, వెస్ట్ ఇండీస్, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, ఇటలీ.. గ్రూప్-3లో ఉండగా.. దక్షిణాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, యూఏఈ, కెనడా.. గ్రూప్-4లో ఉన్నాయి.