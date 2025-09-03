English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

T20 World Cup 2026: ఒక శకం ముగిసింది: 2026 T20 ప్రపంచ‌కప్‌లో ఈ 9 మంది ఆటగాళ్లు కనిపించరు!

T20 World Cup 2026 Legends Farewell: క్రికెట్‌లో నేటి తరానికి తెలిసిన లెజండరీ ఆటగాళ్లు చాలా మంది ఇటీవల T20 క్రికెట్ నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. దీంతో క్రికెట్‌లో ఓ శకం ముగిసిందని వాళ్ల ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. తాజాగా క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికిన 9 మంది స్టార్ ఆటగాళ్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అయితే వీరందరూ రాబోయే టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో మనకు కనిపించరు. 
భారతదేశం తరపున అత్యధిక T20 పరుగులు చేసిన ఆటగాడు, రెండుసార్లు T20 ప్రపంచకప్ విజేతగా నిలిచిన జట్టులో ఆడిన రోహిత్ శర్మ, 2024 ప్రపంచ కప్ తర్వాత T20 క్రికెట్ నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. దీని అర్థం అతను రాబోయే 2026 ప్రపంచ కప్‌లో కనిపించడు.   

రోహిత్ శర్మతో కలిసి స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ T20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కు వీడ్కోలు పలికి, ఒక అద్భుతమైన యుగానికి ముగింపు పలికాడు. అతని స్థిరత్వం, నాయకత్వం, అభిరుచి అతన్ని ఫార్మాట్ లో గొప్ప ఆటగాళ్ళలో ఒకరిగా చేశాయి.  

వెస్టిండీస్ ఆల్ రౌండర్, పేసర్ ఆండ్రీ రస్సెల్ అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత 2026 టోర్నమెంట్‌కు దూరమయ్యాడు.   

దక్షిణాఫ్రికా వికెట్ కీపర్, ఫాస్ట్ బౌలర్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్ ఇటీవల అంతర్జాతీయ వైట్-బాల్ క్రికెట్ నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. అంటే అతను 2026 T20 ప్రపంచ కప్‌కు ఆడేందుకు అవకాశం లేదు.  

ప్రాణాంతకమైన యార్కర్లు, వికెట్లకు పేరుగాంచిన ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఫాస్ట్ బౌలర్ మిచెల్ స్టార్క్ T20 ల నుండి రిటైర్ అయ్యాడు. ఇది ఆస్ట్రేలియా ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కు ఎదురుదెబ్బ అని చెప్పాలి. 

వెస్టిండీస్ వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్‌మన్, అద్భుతమైన ఫినిషర్ అయిన నికోలస్ పూరన్ అంతర్జాతీయ T20 క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత 2026 T20 ప్రపంచ కప్‌లో భాగం కావడం లేదు.   

భారత ఆల్ రౌండర్, ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ ఫీల్డర్లలో ఒకరైన రవీంద్ర జడేజా అంతర్జాతీయ T20 మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యాడు. అంటే అతను 2026 T20 ప్రపంచ కప్‌లో కనిపించడు.   

ఆస్ట్రేలియా విధ్వంసక ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్.. ఇటీవలే అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయినందున.. అతను ఇకపై టీ20 మ్యాచ్‌లలో కనిపించడు.   

న్యూజిలాండ్ స్టార్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ట్రెంట్ బౌల్ట్ అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడంతో 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో పాల్గొనడం లేదు.  

